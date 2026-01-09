KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten
KRC Genk blijft op oefenstage in Spanje werken aan automatismen richting de herstart. De eerste van twee oefenduels op vrijdag leverde spektakel op, maar ook defensieve zorgen voor Nicky Hayen.

KRC Genk is momenteel op oefenstage in Spanje waar Nicky Hayen zijn kern kan klaarstomen voor de laatste weken en maanden van de reguliere competitie. Op vrijdag spelen de Limburgers twee oefenwedstrijden.

Eentje daarvan is al afgelopen. De Smurfen namen het op tegen Diosgyöri VTK, de nummer tien uit de Hongaarse competitie (al zijn er slechts 12 teams). Genk leed een 3-4 nederlaag.

Het Belang van Limburg meldt dat Hayen startte met deze elf: Van Crombrugge - Nkuba, Manguelle, Kongolo, Palacios - Bangoura, De Wannemacker - Steuckers, Mirisola, Ito - Oh. Ito mocht de aanvoerdersband dragen.

Na een 0-1 achterstand klom Genk terug met een doelpunt van Oh op aangeven van De Wannemacker. Nadien volgden de 1-2 en de 1-3. Twee keer te gemakkelijk. Het derde tegendoelpunt volgde na balverlies van Palacios.

Genk onderuit na doelpuntenkermis tegen Hongaarse tegenstander

Het ging van kwaad naar erger: Manguelle werkte de 1-4 binnen, ondanks dominantie van de Limburgers in het spel. Na de rust kwamen Akpan, Yoshinaga en Bibout in de plaats van Nkuba, Manguelle en Mirisola. Na 70 minuten spelen stond de stand op 3-4.

Oh kon scoren en een minuut later stond Bangoura aan het kanon. In de blessuretijd kon Bibout niet scoren met een volley in een open doel waardoor 3-4 ook de eindstand werd. Om 16u speelt Genk nog een oefenwedstrijd tegen Puskás Akadémia FC.

KRC Genk

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

