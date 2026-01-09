DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis
Foto: © photonews
Emmanuel Ouedraogo is de nieuwste aanwinst van Cercle Brugge. Het jonge talent zal in eerste instantie aansluiten bij Jong Cercle, maar lijkt een wissel op de toekomst. Mogelijk krijgt hij ook snel kansen bij de A-kern.

"Jong Cercle verwelkomt de 18-jarige middenvelder Emmanuel Ouedraogo. De Burkinees komt over van Rahimo FC en tekende een contract tot 2028, met optie op een bijkomend seizoen", opende Cercle Brugge op haar webstek.

"Na een positieve proefperiode maakt Emmanuel nu de definitieve overstap naar Brugge. Hij werd opgeleid bij Rahimo FC, de academie waar ook Kader Ouattara zijn opleiding kreeg", gaan ze verder bij De Vereniging.

"Ook op internationaal vlak deed de linksvoetige middenvelder al belangrijke ervaring op. Met Burkina Faso eindigde hij in 2023 derde op de Afrika Cup U17 en nam hij later dat jaar ook deel aan het WK U17", kijken ze uit naar de toekomst.

Jong Cercle haalt Emmanuel Ouedraogo in huis

"Bij Jong Cercle krijgt Ouedraogo nu de kans om zich verder te ontwikkelen en zijn eerste stappen te zetten in Europa." In eerste insantie zal de jonge Burkinees dus bij Jong Cercle gaan spelen, dat momenteel achtste staat in de Eerste Amateurklasse.

Mogelijk volgen daarna ook snel kansen bij de A-kern in de Jupiler Pro League. De centrale middenvelder heeft volgens zijn profiel op Transfermarkt ook al weten te scoren voor de U17 van zijn land en staat te boek als een groot talent.

Cercle Brugge

