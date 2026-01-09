OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

Er is duidelijkheid bij KAA Gent. De Buffalo's ronden een belangrijke uitgaande transfer af en zien een vaste waarde uit het middenveld vertrekken richting Italië.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. De transfer van Omri Gandelman is helemaal rond. De middenvelder verlaat KAA Gent en trekt naar U.S. Lecce in de Serie A.

De eerste berichten uit Italië lieten verstaan dat het om een huurdeal zou gaan met een aankoopoptie, maar dat bleek niet waar te zijn. De middenvelder trekt meteen definitief naar Lecce.

Omri Gandelman maakt definitieve overstap naar Lecce

De Buffalo's zouden nog zo'n 4,5 miljoen euro vangen voor Gandelman. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 5 miljoen euro. Dat prijskaartje kreeg hij voornamelijk door zijn straffe statistieken.

Gandelman speelde 107 wedstrijden in het shirt van KAA Gent en scoorde maar liefst 33 doelpunten. Opvallende cijfers voor een middenvelder. Hij gaf bovendien 14 assists.

"Zijn uitstekende statistieken bleven niet onopgemerkt en nu zet de Israëliër dus de stap naar Italië. KAA Gent wil Omri bedanken voor zijn inzet, zijn professionaliteit en de mooie momenten in blauw en wit", schrijft de club op zijn website.