Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

Issa Kaloga maakt indruk in de Zwitserse tweede klasse. Zijn profiel wekt zelfs interesse in de Pro League.

Opgeleid van jongs af aan bij FC Servette verliet Issa Kaloga de club in de zomer van 2024 om meer speelminuten te krijgen bij Lausanne Ouchy, in de Zwitserse tweede klasse. En dat werpt zijn vruchten af: na een vol eerste seizoen bevestigt de jonge rechtsachter met een sterke eerste seizoenshelft, goed voor twee doelpunten en één assist.

De voorbije dagen doken er steeds meer transfergeruchten rond hem op. We kunnen bevestigen dat Charleroi en Zulte Waregem zijn situatie nauwlettend volgen.

Concurrentie uit andere landen

Bij de Zebra’s zijn er nochtans al twee kwalitatieve rechtsbacks met Kevin Van den Kerkhof en Lewin Blum, eveneens een Zwitser. Maar zoals bekend zet de onzekerheid rond de tv-rechten heel wat clubs aan om deze winter spelers te verkopen, en Charleroi vormt daar mogelijk geen uitzondering op.

Zulte Waregem hoeft op dit moment geen sterkhouders te verkopen, maar alles ligt nog open. Zeker omdat Kaloga volgende zomer zijn laatste contractjaar ingaat en ook interesse geniet uit Italië, Portugal en Tsjechië.

Zijn club vraagt tussen de 500.000 en 700.000 euro. Wordt hij zo één van de nieuwe Pro League-revelaties uit het Zwitserse voetbal, in het spoor van Cameron Puertas of Mohamed Amoura de voorbije seizoenen? De komende dagen zullen meer duidelijkheid brengen.



