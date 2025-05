Toby Alderweireld zegt welk berichtje Marc Overmars stuurde om hem naar Antwerp te halen

Toby Alderweireld zet een punt achter zijn carrière. Hij stopt op het einde van dit seizoen met voetballen bij Royal Antwerp FC.

Royal Antwerp FC haalde de voorbije jaren enkele grote namen naar de Bosuil. Onder hen ook Toby Alderweireld die The Great Old uiteindelijk aan een sensationele dubbel hielp.

Alderweireld ging uiteindelijk overstag om bij Royal Antwerp FC te komen spelen, nadat hij een berichtje kreeg van Marc Overmars, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Uiteindelijk duurde het tot de befaamde sms van Marc Overmars. Ik heb ‘m recent nog teruggevonden. Momentje”, zegt Alderweireld terwijl hij zijn gsm bovenhaalt.

Hij leest het berichtje voor: “Hallo Toby, met jouw oude baas Marc Overmars. Willen we, wanneer je in Antwerpen bent, eens praten? Als je nog fit bent en nog drive hebt, dan wil ik je graag bij Royal hebben. Ik wil kampioen worden.”

Dat berichtje, dat dateert van 11 april 2022, veranderde uiteindelijk het leven van Alderweireld. “Het was voor mij een geschenk uit de hemel. Het was het einde van de coronaperiode. Wij zaten vier weken non-stop op hotel in quarantaine”, besluit Alderweireld.