DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 5 reacties
Foto: © photonews

Nog geen 'micdrop' vanuit DAZN voorlopig. Na de beslissing van CEPANI dat het bedrijf de wedstrijden van de Pro League moet blijven uitzenden én moet blijven betalen, hebben ze vanuit DAZN alvast een reactie afgegeven.

Het arbitrageorgaan CEPANI verplicht DAZN om de bestaande afspraken rond uitzending en betaling te blijven uitvoeren. De Pro League bevestigt dat de gevraagde voorlopige maatregelen zijn beoordeeld. En dus zijn ze bij de Pro League tevreden.

Voorlopige maatregelen genomen

“De Pro League heeft de beslissing over de voorlopige maatregelen, die de Pro League vroeg tegen DAZN, gekregen en geanalyseerd”, klinkt het onder meer. Lorin Parys is een gelukkig man en was zo blij richting 2026.

“We zijn tevreden dat DAZN zijn engagementen rond onder meer productie, distributie, betaling en onderhandelingen met de telco's moet nakomen", aldus Parys eerder al. Bij DAZN klinken dan weer heel andere geluiden.

Terugbetaling later op het seizoen mogelijk?

“Het is belangrijk te benadrukken dat deze bewarende maatregelen, inclusief tussentijdse betalingen, geen afbreuk doen aan het juridische standpunt van DAZN in het lopende geschil met de Pro League", klinkt het bij Massimo D’Amario, CEO van DAZN België.


En hij gaat verder in Het Laatste Nieuws: "DAZN blijft ervan overtuigd dat het arbitragetribunaal CEPANI zal oordelen dat de oorspronkelijke overeenkomst op legale wijze is geëindigd." Mogelijk moeten de clubs later geld terugbetalen als ten gronde anders beslist zou worden. DAZN benadrukt wel dat ze sowieso tot het einde van het seizoen hun belofte zullen nakomen 

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

