'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'
Waar zien we Gyrano Kerk volgend seizoen aan het werk? Dat is een van dé vragen der vragen de laatste paar weken. Temeer omdat de belangrijke speler ook nog eens einde contract is bij The Great Old. En daar willen verschillende clubs van profiteren. Ook uit België!

Antwerp haalde de laatste weken plots 13 op 15 tegen Club Brugge, Racing Genk, KAA Gent, Anderlecht en Zulte Waregem. En dat deden ze ook met dank aan Gyrano Kerk, die daarvoor zeven speeldagen had moeten missen.

Gyrano Kerk van groot belang voor Antwerp

Zijn return in de basis kwam er tegen Club Brugge en ondertussen staat Antwerp al helemaal tussen de mensen. Er mag zelfs stilaan opnieuw gedroomd worden van de top-6 en de Champions' Play-offs, iets waar ze zelfs in Antwerp bijna niet meer in geloofden.

En dan is de vraag: wat na dit seizoen? Zowel Kerk als Janssen - zijn spitsbroeder die het evenzeer goed doet sinds Kerk terug fit is - zijn einde seizoen en tot op heden is er nog geen besluit genomen over een mogelijk langer verblijf.

Ook Belgische belangstelling in Kerk

The Great Old moet bekijken of het haalbaar is om hem een verbeterd contract te geven. Volgens Het Laatste Nieuws is een zomers vertrek anders onvermijdelijk. Er zou interesse zijn vanuit Turkije, al lijkt dat hem voorlopig nog niet aan te spreken.


Ondertussen is in de Nederlandse pers ook al interesse vanuit andere landen kenbaar gemaakt. Zo zouden teams uit Spanje, Nederland en België hem heel graag in huis willen halen. Een andere Belgische topclub aast dus op Kerk, al is voorlopig niet geweten wie. Antwerp wil hem sowieso niet zonder slag of stoot laten gaan.

