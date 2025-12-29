Wat doet Antwerp? 'Opvallende interesse voor Gyrano Kerk'

Antwerp sloot 2025 af met een indrukwekkende eindsprint en daarin speelt één man een sleutelrol. Sinds zijn terugkeer uit blessure drukt Gyrano Kerk nadrukkelijk zijn stempel op het spel van The Great Old.

Gyrano Kerk is momenteel de sleutelspeler bij Antwerp. The Great Old pakte serieus uit door 13 op 15 te halen op het einde van 2025 tegen enkele topclubs uit onze competitie.

In dat verhaal staat Kerk centraal. Sinds zijn comeback uit blessure was hij al van grote waarde. Tegen Genk gaf hij een assist terwijl hij tegen Gent goed was voor een doelpunt.

De vraag rest nog: kan Antwerp hem na dit seizoen houden? Het contract van de flankaanvaller loopt nog tot aan het einde van dit seizoen en dus moet de club in actie schieten.

Turkse interesse voor Gyrano Kerk

The Great Old moet bekijken of het haalbaar is om hem een verbeterd contract te geven. Volgens Het Laatste Nieuws is een zomers vertrek anders onvermijdelijk.



HLN meldt bovendien dat er al belangstelling is voor Kerk. Er zou interesse zijn vanuit Turkije, al lijkt dat hem voorlopig nog niet aan te spreken.