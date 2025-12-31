Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4316

Michael Verschueren licht in een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws zijn visie op de positie en toekomst van Anderlecht toe. Hij benadrukt daarbij zowel de identiteit van de club als de nood aan stabiliteit.

De positie van de club

Verschueren maakt meteen duidelijk hoe hij de plaats van Anderlecht ziet. “Zonder veel pretentie, maar wij zijn de grootste club in België”, stelt hij in de krant. Daarmee koppelt hij ambitie aan de wens om opnieuw structureel succes te realiseren.

Hij verwijst naar de recente sportieve moeilijkheden, maar benadrukt dat de kernwaarden van de club richtinggevend blijven. Volgens hem moet het historische profiel opnieuw tot uiting komen in de resultaten.

Betekenis van de slogan

Op de vraag naar de invulling van de huidige slogan verduidelijkt hij dat ‘The Future is Mauve’ gaat over veel aspecten. Hij omschrijft de club als een geheel dat verder reikt dan enkel de A-ploeg. Hij wijst op de rol van supporters, partners en jeugdwerking, en koppelt dat aan de voorwaarde om opnieuw een winnende organisatie te worden.

Hij merkt op dat nieuwe spelers niet altijd vertrouwd zijn met de geschiedenis van de club en dat dergelijke slogans helpen om hen te inspireren binnen een herkenbaar kader. Volgens hem blijven de inhoudelijke principes overeind. Hij koppelt dat aan de verplichting om competitief te zijn en kansen te blijven geven aan jonge spelers.

Vooruitblik op 2026


Over de nabije toekomst is hij duidelijk. “De intentie is altijd geweest om Anderlecht zo snel mogelijk terug op de rails te krijgen.” Stabiliteit staat daarbij centraal. Hij besluit dat er geen loze beloftes worden gemaakt. “Ik ga hier niet aan de supporters verkopen dat we nog tien jaar nodig hebben om opnieuw aan de top te staan.” De focus ligt op het leggen van de juiste fundamenten met de juiste mensen.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: Ordonez

08:40
'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

08:40
'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

08:20
'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

08:00
En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

07:00
1
Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

21:40
3
'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

07:40
Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

06:30
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

23:00
3
'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

21:00
2
Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert

Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert

22:30
2
Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

21:20
1
'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

22:00
FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

20:40
1
'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

20:00
3
DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

19:40
'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

20:20
4
Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

19:20
Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

19:00
2
Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026 Analyse

Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

18:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

17:40
Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

18:20
Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

18:00
'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

17:40
4
Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

15:00
Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

17:00
7
"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

17:20
'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

16:30
Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

16:00
9
KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden Analyse

KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden

14:40
Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

15:30
1
Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

14:20
Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

14:00
20
"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

13:30
1
Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

13:00
9
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

30/12
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

pief pief over Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België" Hairfusion Hairfusion over 'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los J K J K over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' J K J K over En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert pief pief over 'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten' pief pief over 'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co' André Coenen André Coenen over Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved