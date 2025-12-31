Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

Michael Verschueren licht in een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws zijn visie op de positie en toekomst van Anderlecht toe. Hij benadrukt daarbij zowel de identiteit van de club als de nood aan stabiliteit.

De positie van de club

Verschueren maakt meteen duidelijk hoe hij de plaats van Anderlecht ziet. “Zonder veel pretentie, maar wij zijn de grootste club in België”, stelt hij in de krant. Daarmee koppelt hij ambitie aan de wens om opnieuw structureel succes te realiseren.

Hij verwijst naar de recente sportieve moeilijkheden, maar benadrukt dat de kernwaarden van de club richtinggevend blijven. Volgens hem moet het historische profiel opnieuw tot uiting komen in de resultaten.

Betekenis van de slogan

Op de vraag naar de invulling van de huidige slogan verduidelijkt hij dat ‘The Future is Mauve’ gaat over veel aspecten. Hij omschrijft de club als een geheel dat verder reikt dan enkel de A-ploeg. Hij wijst op de rol van supporters, partners en jeugdwerking, en koppelt dat aan de voorwaarde om opnieuw een winnende organisatie te worden.

Hij merkt op dat nieuwe spelers niet altijd vertrouwd zijn met de geschiedenis van de club en dat dergelijke slogans helpen om hen te inspireren binnen een herkenbaar kader. Volgens hem blijven de inhoudelijke principes overeind. Hij koppelt dat aan de verplichting om competitief te zijn en kansen te blijven geven aan jonge spelers.

Vooruitblik op 2026



Over de nabije toekomst is hij duidelijk. “De intentie is altijd geweest om Anderlecht zo snel mogelijk terug op de rails te krijgen.” Stabiliteit staat daarbij centraal. Hij besluit dat er geen loze beloftes worden gemaakt. “Ik ga hier niet aan de supporters verkopen dat we nog tien jaar nodig hebben om opnieuw aan de top te staan.” De focus ligt op het leggen van de juiste fundamenten met de juiste mensen.