Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jonathan Kindermans heeft na zijn vertrek bij Lierse snel een nieuwe functie gevonden. Hij licht zijn overstap toe en verduidelijkt enkele elementen rond zijn afscheid.

Nieuwe start bij La Louvière

Drie weken na zijn vertrek vond Kindermans onderdak bij La Louvière, waar hij mee instaat voor het transferbeleid. Hij benadrukt dat zijn exit bij Lierse niet gelinkt was aan één specifieke gebeurtenis. “Ik ben niet ontslagen door de zaak-Mauro Lenaerts”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Vanaf 1 januari gaat hij officieel aan de slag bij zijn nieuwe club. Hij geeft aan dat hij even twijfelde of er meteen een nieuwe kans zou komen. “Ik had even schrik dat er niet direct iets zou komen.” Ondanks het uitblijven van communicatie over zijn vertrek waren er toch meerdere geïnteresseerde clubs.

Contact met La Louvière

De overstap kwam in een stroomversnelling nadat het vertrek van David Verwilghen bekend raakte. “Wel, toen het vertrek van sportief directeur David Verwilghen naar Anderlecht officieel werd, is mijn telefoon ontploft.” Volgens hem wezen talrijke makelaars op de gelijkenissen tussen beide projecten.

Na enkele gesprekken met de voorzitter werd beslist dat hij deel zou uitmaken van de sportieve cel. De keuze werd snel afgerond en gaf hem duidelijkheid over zijn nieuwe rol.

Dossier-Lenaerts

Het dossier rond Mauro Lenaerts speelde mee in de perceptie rond zijn vertrek, al nuanceert hij dat. “Er is een misperceptie dat ik daardoor ben ontslagen.” Hij verwijst naar budgettaire keuzes die eerder in het seizoen gemaakt waren en die later moeilijk bij te sturen waren.

Hij erkent dat andere clubs financieel sterker stonden. “Mja, als hij vindt dat ik het budget anders had moeten inzetten, dan is dat ook zijn goed recht.” De situatie rond Lenaerts was volgens hem een gevolg van timing en beschikbare middelen.

Kindermans wijst erop dat dossiers soms positief uitdraaien en soms niet. “Soms win je, zoals met Mpanzu, die wél nog wilde tekenen om de club iets terug te geven, maar soms verlies je”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Lierse SK
Jonathan Kindermans
Mauro Lenaerts

Meer nieuws

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

12:00
Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

11:40
'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

11:20
'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

11:20
2
Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

11:00
4
Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

10:30
Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

09:53
4
Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

09:30
'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

08:40
1
Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

07:20
34
'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

07:40
'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

08:00
2
En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

07:00
1
Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

06:30
2
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

23:00
3
Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

21:40
7
Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert

Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert

22:30
4
Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

21:20
1
'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

22:00
FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

20:40
1
'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

21:00
2
'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

20:00
6
DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

19:40
'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

20:20
7
Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026 Analyse

Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

18:40
Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

19:20
Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

19:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

17:40
Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

18:20
Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

18:00
'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

17:40
4
"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

17:20
Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

17:00
8
'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

16:30
Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

16:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

J K J K over 'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat' Dirk1897 Dirk1897 over Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV" RememberLierse RememberLierse over Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal" RememberLierse RememberLierse over Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België" Erwin Wille Erwin Wille over Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist OH boy OH boy over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? PigsInSpace PigsInSpace over 'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman' William Wallace William Wallace over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved