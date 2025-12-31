Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

Jonathan Kindermans heeft na zijn vertrek bij Lierse snel een nieuwe functie gevonden. Hij licht zijn overstap toe en verduidelijkt enkele elementen rond zijn afscheid.

Nieuwe start bij La Louvière

Drie weken na zijn vertrek vond Kindermans onderdak bij La Louvière, waar hij mee instaat voor het transferbeleid. Hij benadrukt dat zijn exit bij Lierse niet gelinkt was aan één specifieke gebeurtenis. “Ik ben niet ontslagen door de zaak-Mauro Lenaerts”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Vanaf 1 januari gaat hij officieel aan de slag bij zijn nieuwe club. Hij geeft aan dat hij even twijfelde of er meteen een nieuwe kans zou komen. “Ik had even schrik dat er niet direct iets zou komen.” Ondanks het uitblijven van communicatie over zijn vertrek waren er toch meerdere geïnteresseerde clubs.

Contact met La Louvière

De overstap kwam in een stroomversnelling nadat het vertrek van David Verwilghen bekend raakte. “Wel, toen het vertrek van sportief directeur David Verwilghen naar Anderlecht officieel werd, is mijn telefoon ontploft.” Volgens hem wezen talrijke makelaars op de gelijkenissen tussen beide projecten.

Na enkele gesprekken met de voorzitter werd beslist dat hij deel zou uitmaken van de sportieve cel. De keuze werd snel afgerond en gaf hem duidelijkheid over zijn nieuwe rol.

Dossier-Lenaerts

Het dossier rond Mauro Lenaerts speelde mee in de perceptie rond zijn vertrek, al nuanceert hij dat. “Er is een misperceptie dat ik daardoor ben ontslagen.” Hij verwijst naar budgettaire keuzes die eerder in het seizoen gemaakt waren en die later moeilijk bij te sturen waren.





Hij erkent dat andere clubs financieel sterker stonden. “Mja, als hij vindt dat ik het budget anders had moeten inzetten, dan is dat ook zijn goed recht.” De situatie rond Lenaerts was volgens hem een gevolg van timing en beschikbare middelen.

Kindermans wijst erop dat dossiers soms positief uitdraaien en soms niet. “Soms win je, zoals met Mpanzu, die wél nog wilde tekenen om de club iets terug te geven, maar soms verlies je”, besluit hij.