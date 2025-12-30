Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

De pauze in de Challenger Pro League biedt ruimte voor analyse. Karel Fraeye geeft zijn mening over de rol van beloftenploegen in 1B.

Sportieve waarde van beloftenploegen

Fraeye verwijst naar de evolutie van de voorbije seizoenen en benadrukt dat de discussie al langer loopt. “Stilaan hebben ze hun sportieve meerwaarde wel bewezen, toch?”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. Daarmee duidt hij op de prestaties die volgens hem aantonen dat deze teams competitief kunnen meedraaien.

Hij koppelt dat aan een bredere visie op talentontwikkeling. “Bovendien geloof ik in de meerwaarde voor ons voetbal.” Volgens hem past de aanwezigheid van beloftenploegen in een structuur waarin clubs hun jonge spelers sneller laten doorgroeien.

Daarnaast wijst hij op de kansen voor internationale jonge spelers. “Het is een perfecte kweekvijver waarin topclubs hun talent sneller én beter laten doorgroeien, en ook jong buitenlands talent kan er zich ontwikkelen.” De competitie fungeert volgens hem dus als een platform met meerdere functies.

Grenzen en nadelen van het systeem

Fraeye nuanceert dat het verhaal niet uitsluitend positief is. “Al is het uiteraard geen uitsluitend positief verhaal.” Hij benadrukt dat de context van profvoetbal draait om resultaatgerichtheid.



Hij verwijst daarbij naar de druk en tactische eisen die normaal bij het hoogste niveau horen. “Want in die ontwikkeling en evolutie van ‘profvoetbal’ draait alles om resultaat: om de tactiek en mentale druk die daarbij hoort”, besluit hij. Dat element ziet hij als essentieel binnen een professionele omgeving.