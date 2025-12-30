'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'
Vleugelverdediger Sacha Boey heeft een ernstig tekort aan speeltijd in Beieren, waar hij bovendien geen toekomst meer lijkt te hebben. Een vertrek deze winter lijkt noodzakelijk om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Ooit genoemd bij de Rode Duivels als de "mysterieuze speler met een dubbele nationaliteit" die gevolgd zou worden door Rudi Garcia, is Sacha Boey al lange tijd afwezig bij Bayern München. Hoewel ziekte de officiële reden is die naar voren wordt gebracht, zou een incident aan de zijlijn echter zijn huidige situatie hebben veroorzaakt.

Incident met Vincent Kompany aan de basis? 

Volgens de Münchner Abendzeitung zou een incident met Vincent Kompany de oorzaak zijn van zijn uitsluiting. Tijdens een wedstrijd zou de Brusselse coach Boey hebben gevraagd zich klaar te maken om in te vallen, maar ergerde hij zich aan diens traagheid om zich voor te bereiden.

Daarop zou de Belgische coach van mening zijn veranderd en besloten hebben om hem niet in te brengen. De gevolgen zijn er niet naast, want sindsdien heeft hij geen beroep meer op zijn diensten gedaan.

Geen toekomst meer in Beieren?

Hoe dan ook: de situatie is duidelijk en de speler lijkt geen toekomst meer te hebben in Beieren ondanks het bedrag (30 miljoen euro) dat Bayern aan hem heeft besteed en de 2,5 jaar resterende contractduur. Hij kan rekenen op interesse vanuit Turkije en Engeland.


De rechtervleugelverdediger is sinds begin november niet meer verschenen in officiële wedstrijden in het shirt van Bayern. Een vertrek deze winter lijkt onvermijdelijk. Mogelijk dat de interesse uit het buitenland alles in een stroomversnelling kan brengen.

