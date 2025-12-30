Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?
Foto: © photonews
Antwerp zal het einde van het seizoen naderen met meerdere huurconstructies die aflopen. De club moet bepalen welke profielen behouden kunnen blijven en welke investeringen nodig zijn.

Afloop van de huurperiodes

Aan het einde van de competitie keren verschillende spelers terug naar hun respectieve clubs. Het gaat om Marwan Al‑Sahafi, Mamadou Diawara, Isaac Babadi en Mauricio Benítez. Voor drie van hen ligt de situatie duidelijk: zij vertrekken na hun uitleenbeurt opnieuw richting hun moederclub.

Voor Benítez geldt een andere regeling. Antwerp beschikt over een aankoopoptie die rond de vijf miljoen dollar ligt. Dat bedrag vertegenwoordigt een van de hogere investeringen die de club de voorbije jaren kon doen.

De optie is vergelijkbaar met de schaal van eerdere aankopen, zoals die van Mandela Keita. Sindsdien heeft Antwerp geen vergelijkbare som meer uitgegeven, waardoor deze beslissing opnieuw een belangrijke financiële stap zou betekenen.

Financiële ruimte en sportieve afweging

De recente ontwikkeling van Benítez speelt een rol in de evaluatie. Zijn prestaties als verdedigende middenvelder, gecombineerd met zijn technische kwaliteiten, maken hem tot een kandidaat voor een definitieve overstap.

De vraag rijst of Marc Overmars bereid is om de beschikbare middelen aan te spreken. De club realiseerde vorige zomer een aanzienlijke inkomstenstroom door uitgaande transfers, wat volgens waarnemers een zekere buffer heeft gecreëerd.

Die marge kan nu worden benut om gericht te investeren. De beslissing hangt af van de sportieve noodzaak, de verdere groei van de speler en de bereidheid om opnieuw een bedrag van deze grootteorde te besteden. Een must voor Antwerp om de spaarpot aan te spreken?

