En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

En plots zou het wel eens snel kunnen gaan. Nadat eerst KAA Gent wilde in de bres springen voor Griffin Yow van KVC Westerlo, zijn er nu plots nog een aantal andere ploegen die hun interesse duidelijk zouden kunnen maken.

Eerst de logica: Griffin Yow, de Amerikaanse winger van KVC Westerlo, zit volgens Transfermarkt in juni volgend jaar aan het einde van zijn contract. De kans op een vertrek deze winter is dus groot, en verschillende clubs tonen interesse.

KVC Westerlo blij met een half miljoen euro? 

Zijn contract verlengen? Dat zit er niet in. En dus is er voor Westerlo maar één keuze meer: hem deze winter (goedkoop) verkopen om toch nog iets te recupereren van het bedrag dat ze zelf voor hem betaalden: een half miljoen euro zou voldoende kunnen zijn.

Walfoot kwam al naar buiten met de interesse van KAA Gent in de winger van Westerlo, maar in de wandelgangen klinken nog meer geruchten. Zo zouden onder meer Antwerp en Anderlecht opnieuw interesse in hem tonen.

Ook Antwerp en Anderlecht tonen naast KAA Gent interesse in Griffin Yow

Beide ploegen hadden deze zomer of vorig jaar al eens interesse in Yow, maar zouden die interesse nu opnieuw kunnen gaan bevestigen. En dus kan het een leuke strijd worden binnen onze landsgrenzen, al is er ook vanuit Cyprus interesse.

Lees ook... 'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'
Yow speelde de laatste twee wedstrijden van Westerlo dit jaar niet: eerst bleef hij op de bank, daarna werd hij uit de selectie gelaten. Toch was hij sinds zijn komst in 2022 van DC United een vaste waarde. In drie jaar tijd speelde de Amerikaan 86 wedstrijden, goed voor 18 goals en 10 assists.

