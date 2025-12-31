Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

Het Turkse voetbal wankelt onder een ongeziene crisis. In een grootschalig onderzoek naar illegaal gokken zijn ook tussen kerst en nieuw opnieuw een aantal mensen gearresteerd. De zaak blijft zo steeds groter worden. Komt er nog een einde aan?

Volgens de Turkse voetbalbond TFF gaat het om een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van het Turkse voetbal. Een dikke maand geleden waren er al eens een aantal arrestaties en werden meer dan 1000 spelers geschorst.

Ook grote namen genoemd

Onder de geschorste spelers bevonden zich ook 27 profs uit de Süper Lig, het hoogste niveau. En ondertussen is gebleken dat het schandaal maar blijft aanhouden. Want er zijn deze week nieuwe arrestaties verricht.

Onder meer de vicevoorzitter van Eyüpspor (Fatih Kulaksiz) is aangehouden, net als een lid van de Turkse voetbalbond (TFF) zélf. Daarmee blijft het schandaal ongeziene hoogtes aannemen, want het laatste woord lijkt nog niet gezegd.

Turkse voetbalbond wil schoon schip maken

Er zijn bijna 30 personen uit de Turkse voetbalwereld, waaronder 14 spelers gearresteerd in het kader van een grootschalig onderzoek. De voormalige topman van Galatasaray Erden Timur is er onder meer ook bij. Er zijn ook concretere aanwijzingen gevonden.



Zo zouden volgens Turkse bronnen ook zes mensen zijn aangehouden die ervan worden beschuldigd de uitslag van de wedstrijd tussen Kasimpasa en Samsunspor op 26 oktober 2024 te hebben beïnvloed. De Turkse voetbalbond wil alle rotte appels eruit en schoon schip maken.