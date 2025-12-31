Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang
Word fan van Galatasaray! 45

Het Turkse voetbal wankelt onder een ongeziene crisis. In een grootschalig onderzoek naar illegaal gokken zijn ook tussen kerst en nieuw opnieuw een aantal mensen gearresteerd. De zaak blijft zo steeds groter worden. Komt er nog een einde aan?

Volgens de Turkse voetbalbond TFF gaat het om een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van het Turkse voetbal. Een dikke maand geleden waren er al eens een aantal arrestaties en werden meer dan 1000 spelers geschorst.

Ook grote namen genoemd

Onder de geschorste spelers bevonden zich ook 27 profs uit de Süper Lig, het hoogste niveau. En ondertussen is gebleken dat het schandaal maar blijft aanhouden. Want er zijn deze week nieuwe arrestaties verricht.

Onder meer de vicevoorzitter van Eyüpspor (Fatih Kulaksiz) is aangehouden, net als een lid van de Turkse voetbalbond (TFF) zélf. Daarmee blijft het schandaal ongeziene hoogtes aannemen, want het laatste woord lijkt nog niet gezegd.

Turkse voetbalbond wil schoon schip maken

Er zijn bijna 30 personen uit de Turkse voetbalwereld, waaronder 14 spelers gearresteerd in het kader van een grootschalig onderzoek. De voormalige topman van Galatasaray Erden Timur is er onder meer ook bij. Er zijn ook concretere aanwijzingen gevonden.


Zo zouden volgens Turkse bronnen ook zes mensen zijn aangehouden die ervan worden beschuldigd de uitslag van de wedstrijd tussen Kasimpasa en Samsunspor op 26 oktober 2024 te hebben beïnvloed. De Turkse voetbalbond wil alle rotte appels eruit en schoon schip maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Galatasaray

Meer nieuws

DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

15:00
DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

14:00
5
Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

13:30
Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

13:00
2
Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

12:40
9
Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

12:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

11:20
'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

12:00
Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

11:40
'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

11:20
5
Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

11:00
10
Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

10:30
2
Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

09:53
8
Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

09:30
Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

09:00
'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

08:40
1
'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

08:20
'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

08:00
4
Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

07:20
43
'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

07:40
En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

07:00
1
Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

06:30
2
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

23:00
3
Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Sam Kerkhofs reageert

Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Sam Kerkhofs reageert

22:30
2
'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

22:00
Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

21:40
7
Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

21:20
'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

'Club Brugge troeft Anderlecht af en zet grote stap richting eerste wintertarget'

21:00
2
FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

20:40
1
'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

20:20
8
'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp'

20:00
5
DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

19:40
Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

19:20
Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

19:00
2
Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026 Analyse

Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

18:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 17
Kocaelispor Kocaelispor 2-1 Antalyaspor Antalyaspor
Konyaspor Konyaspor 1-1 Kayserispor Kayserispor
Eyüpspor Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe Fenerbahçe
Besiktas Besiktas 1-0 Rizespor Rizespor
Alanyaspor Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Galatasaray Galatasaray 3-0 Kasimpasa Kasimpasa
Göztepe Göztepe 2-0 Samsunspor Samsunspor
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 5-1 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Genclerbirligi Genclerbirligi 4-3 Trabzonspor Trabzonspor

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI LordJozef LordJozef over Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België" Dirk1897 Dirk1897 over Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen Vital Verheyen Vital Verheyen over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? LordJozef LordJozef over Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV" André Coenen André Coenen over Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman' LordJozef LordJozef over Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag LordJozef LordJozef over Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute Joe Joe over 'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved