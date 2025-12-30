FC Barcelona komt aankloppen bij Club Brugge voor absoluut goudhaantje

Soms gaat het snel in een carrière. Of wat goed is, komt snel. Op dat gebied mogen we zeker ook het immense talent van Jesse Bisiwu aanstippen. De jongeling blijft stappen zetten en komt nu ook in de belangstelling van Barcelona terecht.

In het Belgische jeugdvoetbal duiken regelmatig namen op waarvan men zegt: "Die moet je gezien hebben." Jesse Bisiwu is zo iemand. De 17-jarige winger van Club NXT geldt in Westkapelle al even als een ruwe diamant, maar begint die belofte nu ook steeds vaker op het veld in te lossen.

Op het afgelopen EK eind mei in Albanië maakte de jongeling ook heel wat indruk. Dat leverde hem een plaatsje op in het team van het Europees Kampioenschap, tussen de hele fine fleur van het jonge geweld van de toplanden.

Elftal van het afgelopen EK U17

Winnaar Portugal had vijf namen in het elftal, terwijl ook Frankrijk, België en Italië waren vertegenwoordigd. Naast Bisiwu was ook ene Nathan De Cat opgenomen in het elftal - zie wat hij al liet zien op de openingsspeeldag voor RSC Anderlecht.

Bisiwu heeft dan ook al heel wat adelbrieven om voor te leggen. Zijn explosiviteit in de eerste meters wordt alom geroemd en hij heeft een goede dribbel in huis. Hij heeft veel balgevoel en de nodige flair om mensen mee uit te kappen.

🇧🇪🇬🇭 JESSE BISIWU 17, – LW, Club Brugge



• 0 G/A in 11 apps (Belgian 2nd tier) this season

• 4 G/A across 3 seasons at second 🇧🇪 2nd tier

• Barcelona tracking

• Extended contract until 2027, signed pro deal at 15

• High ceiling with pace, flair, and unpredictability pic.twitter.com/esoSzodDqx



— i see everything (@scoutfootball7) December 21, 2025

Vergelijkingen met Jérémy Doku of een jonge Khalilou Fadiga worden al eens gemaakt, maar Bisiwu lijkt aan het begin van een heel mooie carrière te staan - zoveel is nu al duidelijk, al moet hij natuurlijk nog stappen maken in de ontwikkeling.

Welke scout je het ook vraagt ergens ter wereld, overal krijgt hij veel plusjes op zijn rapport. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de jaargang 2008 en dat is zeker met recht en reden, want ook zijn rendement is omhoog gegaan.

Jesse Bisiwu is one of Belgium’s most exciting prospects.



A true standout at the Euro U-17, he’s part of a highly promising 2008-born Belgian generation alongside Nathan De Cat, Lucca Brughmans, Noah Fernandez, Jessi Da Silva, Brent Jonkers, and August De Wannemacker. 🇧🇪 pic.twitter.com/VYA4AmtICs — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) July 25, 2025

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al enorm gestegen richting 800.000 euro. Dat was een jaar geleden nog 'maar' 150.000 euro en de sky lijkt op dat gebied echt nog wel the limit te kunnen gaan worden.

De jongeling ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Club Brugge en noch speler noch de club willen elkaar op dit moment lossen, zeker gezien zijn toekomst er steeds beter uit ziet. Dit seizoen zit hij al aan liefst 11 wedstrijden in de Challenger Pro League.

FC Barcelona roert zich voor Jesse Bisiwu van Club Brugge

De speler mocht onlangs ook met de Rode Duivels mee naar het WK U17 en liet ook daar mooie dingen zien. En dus blijft er veel aandacht komen vanuit de absolute topclubs uit Europa, zoveel is ondertussen duidelijk.

Chelsea, Inter en Monaco toonden deze zomer al interesse en ook FC Barcelona heeft zich nu geroerd voor de speler. Na het WK hebben ze zelfs een eerste verkennende stap gezet richting de entourage én de speler zelf, waarbij ze persoonlijk zijn langsgekomen met een concreet en ambitieus plan.

In januari wordt Bisiwu 18 en dan kunnen mogelijk nieuwe stappen overwogen worden, maar voorlopig blijft de speler on speaking terms met blauw-zwart, waar hij nog anderhalf jaar onder contract ligt en steeds dichter bij de A-kern aanleunt. Barcelona volgt het dossier op de voet op.