Veelbelovend voor Club Brugge en Anderlecht: twee Belgen in EK-dreamteam

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een mooie reeks is België gestopt in de halve finale van het EK Onder 17, tegen Frankrijk. Twee Rode Duivels maken deel uit van het beste team van het toernooi.

Het EK U17 vond plaats eind mei in Albanië. Voor het eerst sinds 2022 wist België zich te kwalificeren en eindigde als tweede in zijn groep, met Italië, Engeland en Tsjechië.

In de halve finale liepen de Rode Duivels vast tegen Frankrijk (3-2), dat zwaar werd verslagen in de finale door Portugal (0-3). Over het algemeen een zeer goede prestatie van het team onder leiding van Bob Browaeys.

Twee Belgen in het EK U17 Team van het Toernooi

Dit wordt ook weerspiegeld in het team van het toernooi, samengesteld door de technische waarnemersgroep van de UEFA en aangekondigd vier dagen na de finale van het toernooi.

België heeft twee jonge spelers in het team: Nathan De Cat van Anderlecht op het middenveld en Jesse Bisiwu van Club Brugge op de linkerflank.

De winnaar van het toernooi, Portugal, is ruim vertegenwoordigd met vijf spelers, gevolgd door Frankrijk (3), België (2) en Italië (1). Een veelbelovend EK voor deze generatie, die in november Argentinië, Fiji en Tunesië zal ontmoeten in de groepsfase van het WK U17.