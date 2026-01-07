26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

Sebastiaan Bornauw leek eindelijk zijn kans te grijpen bij Leeds United, maar net die doorbraak dreigt zijn toekomstplannen te doorkruisen. Door een blessure van Joe Rodon kreeg de 26-jarige Belg twee basisplaatsen in de Premier League, en daarin maakte hij meteen indruk.

Tegen zowel Liverpool als Manchester United stond Bornauw zijn mannetje. Leeds-manager Daniel Farke sprak zelfs van een “indrukwekkende” prestatie en benadrukte dat hij de kwaliteiten van de verdediger al langer kende. Woorden die de Belg deugd deden na een lange periode in de schaduw.

Toch komt die waardering op een bijzonder ongelukkig moment. Bornauw wilde deze winter net een transfer afdwingen om meer speelminuten te krijgen, maar door zijn sterke optredens is het maar de vraag of Leeds hem nog wil laten gaan, schrijft Het Nieuwsblad. De defensieve cijfers van de ploeg zijn bovendien niet overtuigend.

Sebastiaan Bornauw ziet zijn transfer mogelijk in het water vallen

Interesse was er nochtans al langer. Clubs uit de grote Europese competities volgen Bornauw al jaren, met FC Köln als opvallende gegadigde om hem terug te halen. Die piste lijkt nu echter moeilijker, omdat Leeds zijn waarde opnieuw ziet stijgen.

Een vaste basisplaats bij Leeds is evenwel allerminst verzekerd. Met Rodon en Pascal Struijk als certitudes en de dure zomeraankoop Jaka Bijol is de concurrentie groot. Bornauw blijft voorlopig vechten tegen status en prijskaartjes.



Voor de Rode Duivel is dat een frustrerende situatie, zeker met het WK in aantocht. Bornauw droomde van Engeland om zich in de kijker te spelen voor de nationale ploeg, maar dreigt nu vast te zitten. Ironisch genoeg zou hij zichzelf weleens in de voet geschoten kunnen hebben door… te goed te spelen.