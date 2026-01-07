Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2048

Racing Genk blijft sleutelen aan zijn sportieve omkadering. Na eerdere verschuivingen binnen de technische staf volgt nu opnieuw een ingreep, waarbij een vertrouwd gezicht de club verlaat.

Enkele dagen geleden kwam Racing Genk met het nieuws naar buiten dat er enkele veranderingen werden doorgevoerd in de staf. Johan Van Rumst, de voormalige trainer van Jong Genk, schoof door naar de A-ploeg. Daar is hij nu assistent van Nicky Hayen.

Glenn Vanryckeghem keerde terug als fysiektrainer. Hij was eerder al actief in dezelfde functie bij de Limburgers. Om de 'transfer' van Van Rumst op te vangen werd Igor De Camargo aangesteld als hoofdcoach van Jong Genk.

Genk voert verdere wijzigingen door in technische staf

Maar ze waren in de Cegeka Arena nog niet klaar met het herorganiseren van de staf. Op woensdag kondigde de club aan dat het afscheid neemt van Peter Persoons.

Hij was jarenlang actief als video-analist bij Genk. "De club wil Persoons oprecht bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid doorheen de jaren en wenst hem alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", klinkt het op de clubwebsite.


Genk maakt nu werk van een opvolger. "De sportieve leiding gaat nu op zoek naar een nieuwe video-analist en hoopt de staf van Nicky Hayen snel opnieuw compleet te maken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk

Meer nieuws

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

21:20
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
1
🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

20:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

19:20
Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

19:00
Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

14:00
Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

18:40
Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

18:20
Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

18:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

16:00
Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

17:40
Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

16:00
1
"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

17:00
Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

17:20
1
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
10
Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

16:15
"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

15:15
Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

15:30
4
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

15:00
2
Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

14:30
1
Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

13:15
2
26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

13:30
1
Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

11:40
11
Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

12:40
15
Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

13:00
2
Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

12:20
5
DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

12:00
1
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" A30 A30 over Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel Don Doumbia Don Doumbia over Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015 FCB vo altijd FCB vo altijd over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat rinus michels rinus michels over Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax" Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje Sv1978 Sv1978 over 📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit filip.dhose filip.dhose over Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge Sv1978 Sv1978 over Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend Bork Bork over Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved