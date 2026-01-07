Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Racing Genk blijft sleutelen aan zijn sportieve omkadering. Na eerdere verschuivingen binnen de technische staf volgt nu opnieuw een ingreep, waarbij een vertrouwd gezicht de club verlaat.

Enkele dagen geleden kwam Racing Genk met het nieuws naar buiten dat er enkele veranderingen werden doorgevoerd in de staf. Johan Van Rumst, de voormalige trainer van Jong Genk, schoof door naar de A-ploeg. Daar is hij nu assistent van Nicky Hayen.

Glenn Vanryckeghem keerde terug als fysiektrainer. Hij was eerder al actief in dezelfde functie bij de Limburgers. Om de 'transfer' van Van Rumst op te vangen werd Igor De Camargo aangesteld als hoofdcoach van Jong Genk.

Genk voert verdere wijzigingen door in technische staf

Maar ze waren in de Cegeka Arena nog niet klaar met het herorganiseren van de staf. Op woensdag kondigde de club aan dat het afscheid neemt van Peter Persoons.

Hij was jarenlang actief als video-analist bij Genk. "De club wil Persoons oprecht bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid doorheen de jaren en wenst hem alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", klinkt het op de clubwebsite.



Genk maakt nu werk van een opvolger. "De sportieve leiding gaat nu op zoek naar een nieuwe video-analist en hoopt de staf van Nicky Hayen snel opnieuw compleet te maken."