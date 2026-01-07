Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

Foto: © photonews
Romeo Vermant zit in een goede flow bij Club Brugge. Met vier goals in zijn laatste drie wedstrijden zet de jonge spits zich nadrukkelijk in de kijker. Over transfers is het stil, maar één droom spreekt boekdelen.

Romeo Vermant is op dreef bij Club Brugge. De spits wisselt dit seizoen de basis af met de bank, maar kon de laatste paar wedstrijden veel indruk maken. In de voorbije drie wedstrijden scoorde hij vier doelpunten.

Geruchten over een eventuele transfer zijn er nog niet, maar de Belgische spits heeft wél al een droomclub in gedachten. En die verrast. "Schalke zal altijd een droom zijn voor mij", zegt hij bij DAZN.

Verrassende droomclub voor Romeo Vermant

"Uiteraard omdat mijn vader er speelde", gaat de 21-jarige aanvaller verder. "Het is zo een enorme club, een familieclub. Bij elke thuiswedstrijd zit het stadion vol, zelfs toen ze in de degradatiezone zaten van de 2. Bundesliga."

Momenteel staat Schalke op de eerste plaats in de Duitse tweede klasse. "Gewoon de club en de fanbase die ze hebben maakt dat ik er ooit echt graag zou spelen", besluit Vermant.


Zijn vader, Sven Vermant, was er vier jaar lang actief. Romeo Vermant werd zelf geboren in Gelsenkirchen. Zou het ooit tot een transfer kunnen komen?

Club Brugge
Romeo Vermant

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

