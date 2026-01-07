Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Na een woelige periode hoopt KAA Gent onder Rik De Mil opnieuw rust en herkenbaarheid te vinden. De nieuwe coach kijkt verder dan resultaten alleen en schuift één duidelijke ambitie naar voren voor de toekomst.

KAA Gent beleeft veel wisselvalligheid de laatste maanden. De onverwachte transfer van Ivan Leko naar Club Brugge kwam als een grote verrassing. De club moest weer op zoek naar een nieuwe trainer en vond die bij Charleroi, waar het Rik De Mil wegplukte.

Hij wil er nu wel voor de langere termijn blijven en werkt aan een duidelijk project in Oost-Vlaanderen. De club staat momenteel op de achtste plaats in het klassement en zoekt terug naar haar goede vorm. De trainer heeft voorlopig één groot doel.

"Het zou wel fijn zijn moest het stadion iedere week volledig vol zijn", zegt hij in een interview met de clubmedia. "Hoe gaan we dat doen? Door stabiliteit te creëren. Structuur, goed voetbal, resultaten. Er ligt nog veel werk op de plank, maar dat is de uitdaging die ik ben aangegaan", zegt De Mil.

Een vol stadion als ultieme graadmeter

"In het verleden ben ik ook al uitdagingen aangegaan die op het eerste zicht niet zo eenvoudig leken, maar daar hou ik wel van", gaat de Gent-coach verder. Volgens hem is het succes van de club goed meetbaar aan de hand van het aantal fans dat komt opdagen.



"Als een stadion vol zit en de sfeer zit er goed in, dan is dat een teken dat we op de goede weg zitten. Dan komen de mensen omdat ze zeggen ‘dit is het Gent dat we willen zien.’ Laat ons dat als grootste ‘challenge’ zien", besluit De Mil.