Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1880

Na een woelige periode hoopt KAA Gent onder Rik De Mil opnieuw rust en herkenbaarheid te vinden. De nieuwe coach kijkt verder dan resultaten alleen en schuift één duidelijke ambitie naar voren voor de toekomst.

KAA Gent beleeft veel wisselvalligheid de laatste maanden. De onverwachte transfer van Ivan Leko naar Club Brugge kwam als een grote verrassing. De club moest weer op zoek naar een nieuwe trainer en vond die bij Charleroi, waar het Rik De Mil wegplukte.

Hij wil er nu wel voor de langere termijn blijven en werkt aan een duidelijk project in Oost-Vlaanderen. De club staat momenteel op de achtste plaats in het klassement en zoekt terug naar haar goede vorm. De trainer heeft voorlopig één groot doel.

"Het zou wel fijn zijn moest het stadion iedere week volledig vol zijn", zegt hij in een interview met de clubmedia. "Hoe gaan we dat doen? Door stabiliteit te creëren. Structuur, goed voetbal, resultaten. Er ligt nog veel werk op de plank, maar dat is de uitdaging die ik ben aangegaan", zegt De Mil.

Een vol stadion als ultieme graadmeter

"In het verleden ben ik ook al uitdagingen aangegaan die op het eerste zicht niet zo eenvoudig leken, maar daar hou ik wel van", gaat de Gent-coach verder. Volgens hem is het succes van de club goed meetbaar aan de hand van het aantal fans dat komt opdagen.


"Als een stadion vol zit en de sfeer zit er goed in, dan is dat een teken dat we op de goede weg zitten. Dan komen de mensen omdat ze zeggen ‘dit is het Gent dat we willen zien.’ Laat ons dat als grootste ‘challenge’ zien", besluit De Mil.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

21:20
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

20:00
"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

17:00
Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

19:20
Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

18:20
Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

19:00
Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

18:00
1
Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

18:40
Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

17:20
1
Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

17:40
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

16:00
Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

16:15
Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

16:00
1
Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

15:00
2
Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

15:30
4
"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

15:15
Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

14:30
1
Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

14:00
Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

12:40
15
26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

13:30
1
DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

12:00
1
Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

12:20
5
Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

13:15
2
Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

13:00
2
Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

11:40
10
Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat rinus michels rinus michels over Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015 Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje Sv1978 Sv1978 over 📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit filip.dhose filip.dhose over Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge Sv1978 Sv1978 over Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend Bork Bork over Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen" Joris impe Joris impe over Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld" filip.dhose filip.dhose over Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved