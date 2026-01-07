Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Seraing werkte een oefenwedstrijd af tegen Ajax. De Métallos gingen met 4-0 onderuit, maar hebben geen spijt van de ervaring.

Als nummer 15 uit de Challenger Pro League heeft Seraing zich een betoverende trip naar Amsterdam gegund. De ploeg werkte er een wedstrijd af in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Hoewel het duel achter gesloten deuren plaatsvond, waren de omstandigheden ronduit uitzonderlijk: een gesloten dak en een verwarmd veld, ver weg van de sneeuwophopingen op het gebruikelijke trainingsveld van de Métallos.

"Ajax heeft ons ontvangen zoals het in dit mythische stadion ook de grote ploegen ontvangt. We hebben een jonge ploeg en voor die jongens is dit een fantastische ervaring. Bij aankomst haalden ze allemaal meteen hun smartphone boven om dit moment vast te leggen", vertelt trainer Kevin Caprasse aan SudInfo.

De sportieve logica gerespecteerd op het veld

Ajax trad in beide helften met een verschillend elftal aan. Rayane Bounida begon aan de wedstrijd, terwijl Mika Godts en Kasper Dolberg na de rust hun opwachting maakten. Godts zorgde bovendien voor de 4-0 en legde zo de eindstand vast.

"Zoals te vaak dit seizoen heeft mijn jonge ploeg cadeautjes weggegeven… Op dit niveau draait alles om details. We hebben ook een middenvelder getest die overkomt van Metz. We zullen zien wat de clubleiding nog voor ons in petto heeft", merkt Kevin Caprasse op.

Bij de herstart van de CPL neemt Seraing het op tegen RWDM. De coach van de Métallos hoopt op versterking, maar blijft vertrouwen uitstralen. "We missen inderdaad wat ervaring. We hopen op enkele inkomende transfers om een jonge, kwaliteitsvolle kern bij te staan met spelers die binnen twee jaar misschien hoger kunnen mikken. Ik blijf dus positief voor de herstart. Als dat niet zo was, zou dat betekenen dat ik hier volgende week niet meer zou zijn."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
Seraing

Meer nieuws

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

19:20
🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

20:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

17:20
1
Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

19:00
Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

18:40
Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

17:40
Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

18:20
Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

18:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

16:00
"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

17:00
Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

16:15
Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

16:00
1
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
10
Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

15:30
4
"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

15:15
Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

15:00
2
Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

14:30
1
Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

14:00
Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

13:00
2
26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

13:30
1
Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

13:15
2
Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

12:40
15
Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

12:20
5
DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

12:00
1
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

11:40
10
Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat rinus michels rinus michels over Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015 Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje Sv1978 Sv1978 over 📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit filip.dhose filip.dhose over Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge Sv1978 Sv1978 over Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend Bork Bork over Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen" Joris impe Joris impe over Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld" filip.dhose filip.dhose over Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved