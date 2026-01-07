Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Seraing werkte een oefenwedstrijd af tegen Ajax. De Métallos gingen met 4-0 onderuit, maar hebben geen spijt van de ervaring.

Als nummer 15 uit de Challenger Pro League heeft Seraing zich een betoverende trip naar Amsterdam gegund. De ploeg werkte er een wedstrijd af in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Hoewel het duel achter gesloten deuren plaatsvond, waren de omstandigheden ronduit uitzonderlijk: een gesloten dak en een verwarmd veld, ver weg van de sneeuwophopingen op het gebruikelijke trainingsveld van de Métallos.

"Ajax heeft ons ontvangen zoals het in dit mythische stadion ook de grote ploegen ontvangt. We hebben een jonge ploeg en voor die jongens is dit een fantastische ervaring. Bij aankomst haalden ze allemaal meteen hun smartphone boven om dit moment vast te leggen", vertelt trainer Kevin Caprasse aan SudInfo.

De sportieve logica gerespecteerd op het veld

Ajax trad in beide helften met een verschillend elftal aan. Rayane Bounida begon aan de wedstrijd, terwijl Mika Godts en Kasper Dolberg na de rust hun opwachting maakten. Godts zorgde bovendien voor de 4-0 en legde zo de eindstand vast.

All the goals against RFC Seraing 🤛 pic.twitter.com/LnQMLbvhnu — AFC Ajax (@ AFCAjax ) January 5, 2026

"Zoals te vaak dit seizoen heeft mijn jonge ploeg cadeautjes weggegeven… Op dit niveau draait alles om details. We hebben ook een middenvelder getest die overkomt van Metz. We zullen zien wat de clubleiding nog voor ons in petto heeft", merkt Kevin Caprasse op.





Bij de herstart van de CPL neemt Seraing het op tegen RWDM. De coach van de Métallos hoopt op versterking, maar blijft vertrouwen uitstralen. "We missen inderdaad wat ervaring. We hopen op enkele inkomende transfers om een jonge, kwaliteitsvolle kern bij te staan met spelers die binnen twee jaar misschien hoger kunnen mikken. Ik blijf dus positief voor de herstart. Als dat niet zo was, zou dat betekenen dat ik hier volgende week niet meer zou zijn."