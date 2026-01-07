Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel
Foto: © photonews
Anderlecht hoopt deze winter bij te sturen na een wisselvallige eerste seizoenshelft. Grote inkomende transfers zijn echter niet voor meteen, want eerst moet paars-wit ruimte creëren binnen de kern.

Anderlecht heeft er een wisselvallige periode opzitten voor de winterstop. Tijdens de wintermercato wil paars-wit zich versterken, wat ook nodig is, al moeten er eerst uitgaande transfers gerealiseerd worden.

"Eerst moeten er spelers vertrekken en moet de kern afgeslankt worden", zegt trainer Besnik Hasi bij Het Laatste Nieuws. "Ik verwacht geen nieuwe spits voor eind januari."

Besnik Hasi tempert verwachtingen op de transfermarkt

Anderlecht zal op zoek moeten naar een nieuwe spits, al verloopt dat niet zonder hindernissen. Nog een vereiste is dat de mogelijke versterking meteen inzetbaar moet zijn.

"Dat maakt de zoektocht naar versterkingen in januari extra moeilijk", gaat Hasi verder. "Het enige geluk dat we hebben, is dat er een WK aankomt in juni", ziet Hasi nog kansen.


"Er zijn misschien wel een paar spelers die dringend op zoek zijn naar speelminuten om hun kansen op een WK-selectie gaaf te houden. Misschien kunnen wij daarvan profiteren", besluit de coach.

Anderlecht
Besnik Hasi

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

