🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

Atalanta speelt momenteel tegen Bologna. Charles De Ketelaere had een groot aandeel in de openingstreffer van zijn ploeg.

Atalanta beleeft een erg wisselvallig seizoen. Eind november zakte de club nog weg tot de dertiende plaats in de Serie A. Intussen gaat het beter, al blijft de ploeg onregelmatig. Vanavond trokken de mannen van Raffaele Palladino naar Bologna.

Het was een van de weinige competitiewedstrijden tussenin richting een belangrijke Champions League-match… tegen Union Saint-Gilloise. Charles De Ketelaere stond daarbij aan de aftrap.

Terug op zijn beste niveau

Hij zorgde er enkele minuten voor de rust voor dat het overwicht van zijn ploeg ook op het scorebord werd omgezet. Aangespeeld op rechts zette CDK zijn rechtstreekse tegenstander in de wind, waarna hij een perfect afgemeten voorzet verstuurde richting Nikola Krstović, die in één tijd afwerkte.

🎯 | Premier assist en 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ pour Charles De Ketelaere ! 🇧🇪✨ #BolognaAtalanta pic.twitter.com/UEcVYcse4y — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 7, 2026

In de Champions League tegen Chelsea en Frankfurt was de Rode Duivel al bijzonder sterk. In de eerste seizoenshelft was hij in de Serie A echter slechts in twee wedstrijden beslissend. Dit bevestigt zijn duidelijke opmars van de voorbije weken.





Tegelijk onderstreept hij nog maar eens zijn polyvalentie: soms uitgespeeld als tweede spits, dan weer als spelmaker, maar ook vanop de flank kan hij het verschil maken. Rudi Garcia lijkt er in 2026 opnieuw een zwak voor te zullen hebben.