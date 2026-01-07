Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...
Kevin De Bruyne was afgelopen zondag in de Luikse regio te gast. Hij bleef uiteraard niet lang incognito. De Rode Duivel heeft één van de bekendste koppen van het land.

Tijdens zijn revalidatie heeft Kevin De Bruyne alle gelegenheid om wat vaker naar België terug te keren. Afgelopen weekend was hij er trouwens even op bezoek. Niet in Limburg of in zijn geboorteregio Gent, maar wel in de omnisporthal van Fléron, in de rand van Luik.

Moet Entente Jeunesse Fléron er rekening mee houden dat KDB over enkele jaren neerstrijkt voor wat knappe steekpasses op het veld, gevolgd door legendarische derde helften? Daar zijn we nog lang niet aan toe: de belangrijkste betrokkene kwam voor zijn zoon.

Voetbal is familie

Rome De Bruyne (7 jaar) was er inderdaad bij voor een zaalvoetbaltoernooi voor jonge talenten. Jonge talenten van Standard, Eupen, Seraing, Westerlo, Charleroi en Genk waren er zo aan het werk.

Ook regionale persoonlijkheden uit de regio zoals Paul-José Mpoku en Kevin Kis waren aanwezig. Maar zelfs als hij zich discreet opstelde, was het uiteraard Kevin De Bruyne die het vaakst werd gevraagd om handtekeningen te zetten en foto's te maken.


De spelmaker van Napoli bleef rustig op zijn eigen plekje om zijn zoon te observeren, maar werd snel herkend. "Zodra hij aankwam, werd hij meegesleept door de massale belangstelling, maar toonde zich erg vriendelijk door foto's te maken met behoorlijk wat mensen", legt Romain Sgarito, de lokale schepen voor sport, uit aan SudInfo.

Nieuwste reacties

