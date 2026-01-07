KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

Niet alleen transfers bepalen de wintermercato. Ook contractverlengingen zijn cruciaal met het oog op de toekomst. KAA Gent zette woensdag een duidelijke stap en legde een jong talent voor lange tijd vast.

Terwijl de JPL-clubs de markt afspeuren naar talent om hun kern te versterken met oog op de laatste maanden van het seizoen, wordt er ook werk gemaakt van contractverlengingen. KAA Gent maakte er woensdag nog een officieel.

De Buffalo's hebben namelijk het contract van Oleksandr Soroka verlengd tot 2030. In 2022 verhuisde de 19-jarige Oekraïne naar België vanwege de oorlog in zijn geboorteland.

Gent beloont vertrouwen in jonge middenvelder

Hij was in Oekraïne actief bij Shakhtar Donetsk, waar hij in de jeugd speelde. Soroka kreeg een profcontract bij KAA Gent tot 2027 en begon bij Jong Gent minuten te maken.

Dat contract wordt nu dus opengebroken, waardoor de Buffalo's hun vertrouwen in de defensieve middenvelder bevestigen. Hij was er vorig seizoen bij toen Jong Gent promoveerde naar de Challenger Pro League.



Ondertussen kwam Soraka al 38 keer in actie voor de U23 van Gent. Dit seizoen trok hij 16 keer het truitje aan waarvan 15 maal als basisspeler. Op zijn debuut voor de hoofdmacht wacht de Oekraïner nog.