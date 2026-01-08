"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

Cercle Brugge versterkte zich recent met Dante Vanzeir. Hannes Van der Bruggen licht toe welke impact dat kan hebben en bevestigt tegelijk zijn eigen toekomst bij de club.

Nieuwe aanvallende impuls

Volgens Van der Bruggen brengt Vanzeir kwaliteiten mee die Cercle goed kan gebruiken. “Dante heeft al iets bewezen, het is belangrijk om eens zo’n gevestigde waarde te halen”, klinkt het in een interview met Het Nieuwsblad.

De middenvelder benadrukt dat de aanvaller graag diep loopt en vaak in de zestien verschijnt, wat hem volgens hem complementair maakt met de jonge voorhoede.

Hij waarschuwt wel dat de verwachtingen niet te hoog mogen worden. De club bedong een aankoopoptie, waardoor beide spelers mogelijk ook volgend seizoen ploegmaats blijven. Voor Van der Bruggen zelf staat vast dat hij nog een jaar doorgaat.

Contractverlenging automatisch geactiveerd

Van der Bruggen geeft ook aan dat zijn contractverlenging al in werking trad. “Ik weet niet eens of ik dat wel mag zeggen, maar die optie is eigenlijk al gelicht.” De automatische verlenging werd geactiveerd door het behalen van een vooraf bepaald aantal wedstrijden.

De middenvelder speelt sinds januari 2021 bij Cercle en is bezig aan zijn vijfde seizoen. Hij voelt zich nog steeds op zijn plaats binnen de ploeg en ziet zijn rol niet als afgerond.





Van der Bruggen wil zijn carrière zo lang mogelijk voortzetten. Hij vertelt dat functies als trainer of sportief manager hem minder liggen. Zijn interesse gaat eerder uit naar de optieksector, waarin hij al een opleiding volgde. “Dat is echter toekomstmuziek. Ik mik op 500 matchen in 1A”, besluit hij. Met meer dan 400 wedstrijden achter zijn naam maakt hij van die mijlpaal een concreet doel.