Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

Is er een straffe transfer op komst in de Challenger Pro League? Radja Nainggolan (37) bevestigt aan onze redactie dat hij zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Patro Eisden, waar hij concrete interesse geniet van coach Stijn Stijnen.

Nainggolan heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Lokeren, maar wil er zo snel mogelijk vertrekken. Lokeren staat momenteel negende in de competitie, vijf punten verwijderd van een barrageplek, terwijl promotie naar 1A juist een belangrijk doel is voor de middenvelder.

Patro Eisden lijkt wat dat betreft betere perspectieven te bieden. De club staat zevende, met evenveel punten als de zesde, laatste barragist, en kan Nainggolan een project aanbieden dat zowel sportief als financieel aantrekkelijker is.

“Er is concrete interesse van Patro en dat is zowel op de langere termijn als financieel interessanter", zegt Nainggolan in HLN. “Ik ben nog steeds speler van Lokeren en heb maximum respect voor de club en de voorzitter, maar het aanbod van Patro is heel interessant.”

Nainggolan vindt Patro financieel en sportief aantrekkelijker dan Lokeren

De ex-Rode Duivel benadrukt dat het om een serieuze uitdaging gaat, zeker gezien zijn huidige positie in zijn carrière. “Op dit moment in de herfst van mijn carrière vind ik het een hele interessante uitdaging en hoop dat het beste gebeurt voor mezelf en voor de clubs", aldus Nainggolan.

Toch is de transfer nog niet afgerond. Lokeren-voorzitter Hans Van Duysen wil de middenvelder aan zijn contract houden, terwijl Nainggolan ook aanbiedingen uit Indonesië en Thailand ontvangt. Hoe het dossier evolueert, blijft voorlopig afwachten.

