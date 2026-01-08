🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

Manchester City heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen Brighton. Jérémy Doku was belangrijk door in de eerste helft een strafschop uit te lokken.

Terwijl het Belgische voetbal volop in de winterstop zit, kwamen vanavond toch meerdere Rode Duivels in actie. Charles De Ketelaere zette Atalanta op weg met een knappe assist, terwijl ook Jérémy Doku aan de aftrap verscheen bij Manchester City.

De Rode Duivel was in geen van de vijf vorige Premier League-wedstrijden gestart. Door een spierblessure stond hij een tijd aan de kant en keerde hij pas recent terug met invalbeurten tegen Sunderland en Chelsea.

Terug in vorm

Tegen de Saints stond hij dicht bij een beslissende actie, maar zijn schot werd nog net van de lijn gehaald door een verdediger. Woensdagavond, tegen Brighton, kon hij wel heel belangrijk zijn. Niet met een doelpunt, maar door een strafschop af te dwingen.

Vaak hard aangepakt door de tegenstanders, genoot de Rode Duivel ervan om met veel sluwheid een fout van Diego Gómez uit te lokken in de zestien. Zwaardere overtredingen worden soms niet in zijn voordeel gefloten (zeker in de Premier League), maar deze kwam precies op het juiste moment.

City slaagde er namelijk niet in het verschil te maken tegen een goed georganiseerde defensie van Brighton, met onder meer Maxim De Cuyper in een sterke rol. Erling Haaland profiteerde van de buitenkans om de Cityzens op voorsprong te brengen: zijn 150e doelpunt in 173 wedstrijden in het shirt van City. Maar rond het uur maakte Kaoru Mitoma (ex-Union) gelijk met een schot van aan de rand van de zestien. Het werd zo het derde gelijkspel op rij voor de ploeg van Pep Guardiola, die Arsenal bij een zege tegen Liverpool tot acht punten ziet uitlopen aan de top van de Premier League.

