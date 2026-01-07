DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

DAZN lag de voorbije maanden onder vuur door de onzekere tv-rechten, maar verrast nu de voetbalfans met opvallend nieuws. De streamingdienst zet de deuren tijdelijk helemaal open voor een reeks topaffiches.

DAZN kwam de laatste maanden vaak in het nieuws vanwege de contractsituatie met de Pro League. De streamingdienst blijft de Jupiler Pro League nog wel zeker uitzenden tot aan het einde van dit seizoen.

Verder verzorgt DAZN ook andere nationale competities, net als heel wat bekercompetities. Op woensdag kwam het mediabedrijf met leuk nieuws voor de voetballiefhebbers.

Bekervoetbal voor iedereen, zonder abonnement

Vanaf nu kan iedereen alle bekercompetities die DAZN aanbiedt gratis bekijken voor de rest van het seizoen. Het gaat concreet om de FA Cup, Coppa Italia, DFB-Pokal, Trophée des Champions en de Croky Cup.

Deze en volgende week kunnen de fans al genieten van de Trophée des Champions, de FA Cup en de Croky Cup. Dat zonder een abonnement te hebben bij DAZN.

Dinsdag gaat RAAL La Louvière op bezoek bij Antwerp en Club Brugge bij Sporting Charleroi. Woensdag neemt landskampioen Union het op verplaatsing op tegen Dender en donderdag krijgen we Anderlecht-Gent te zien.



