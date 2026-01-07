Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Radja Nainggolan zorgt opnieuw voor onrust bij Lokeren. De 37-jarige ex-Rode Duivel, goed voor vijf goals dit seizoen, kan mogelijk vertrekken, ondanks zijn lopende contract. De Oost-Vlaamse club wil hem liever behouden, maar de interesse uit Limburg blijft concrete vormen aannemen.

Patro Eisden heeft al langer een oogje op Nainggolan. Eind vorig jaar legde coach Stijn Stijnen de eerste contacten met de middenvelder. Patro wil hem zo snel mogelijk binnenhalen, terwijl Lokeren een vertrek deze winter absoluut wil vermijden. Een officieel bod is er nog niet gekomen.

Lokeren-preses Hans Van Duysen reageert geïrriteerd op de media-aandacht. “Wij hebben laten weten dat een transfer niet aan de orde is. Stijn Stijnen zei toen dat de zaak gesloten was. En toch is nu alles in de pers verschenen. Men respecteert de erecode niet", aldus Van Duysen bij Het Nieuwsblad.

Stijn Stijnen ontkent dat hij informatie lekte naar pers

Nainggolan zelf lijkt echter open te staan voor een overstap naar Limburg. Hij wil nog eens terugkeren naar eerste klasse, en Patro biedt die kans veel concreter dan Lokeren. Bovendien is de band met Lokeren-trainer Stijn Vreven niet optimaal: Nainggolan werd dit seizoen enkele keren op de bank gehouden.

Stijnen benadrukt dat Patro geen regels heeft overtreden en dat zijn club geen lek heeft veroorzaakt. “Wij wilden juist vermijden dat de contacten met Radja in de pers zouden komen. Dat het nu toch bekend is, is niet onze schuld", zegt hij.

Lees ook... Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan
Voorlopig blijft de situatie vastzitten. Lokeren houdt vast aan zijn standpunt dat Nainggolan zijn contract moet uitspelen, terwijl Patro geduldig wacht en de interesse blijft bevestigen. Eén ding is duidelijk: de ex-Rode Duivel blijft de gemoederen flink bezighouden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

13:00
2
Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

17:20
"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

16:00
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
7
Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

16:15
Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

16:00
1
"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

15:15
Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

15:00
2
Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

14:30
1
Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

14:00
26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

13:30
1
Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

13:15
1
Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

12:40
5
Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

12:20
3
DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

12:00
1
Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

11:40
8
Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
2
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
3
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

08:10
1
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
1
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
11
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
2
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
25
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
2
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
9
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
12
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Divano Divano over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Joe Joe over Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan GOTT GOTT over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U Mr bacardi Mr bacardi over Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop willy de maeyer willy de maeyer over Sankt Gallen - Anderlecht: 1-0 RememberLierse RememberLierse over Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend filip hendrix filip hendrix over DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis" franchi franchi over Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden RememberLierse RememberLierse over Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved