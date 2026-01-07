Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

Radja Nainggolan zorgt opnieuw voor onrust bij Lokeren. De 37-jarige ex-Rode Duivel, goed voor vijf goals dit seizoen, kan mogelijk vertrekken, ondanks zijn lopende contract. De Oost-Vlaamse club wil hem liever behouden, maar de interesse uit Limburg blijft concrete vormen aannemen.

Patro Eisden heeft al langer een oogje op Nainggolan. Eind vorig jaar legde coach Stijn Stijnen de eerste contacten met de middenvelder. Patro wil hem zo snel mogelijk binnenhalen, terwijl Lokeren een vertrek deze winter absoluut wil vermijden. Een officieel bod is er nog niet gekomen.

Lokeren-preses Hans Van Duysen reageert geïrriteerd op de media-aandacht. “Wij hebben laten weten dat een transfer niet aan de orde is. Stijn Stijnen zei toen dat de zaak gesloten was. En toch is nu alles in de pers verschenen. Men respecteert de erecode niet", aldus Van Duysen bij Het Nieuwsblad.

Stijn Stijnen ontkent dat hij informatie lekte naar pers

Nainggolan zelf lijkt echter open te staan voor een overstap naar Limburg. Hij wil nog eens terugkeren naar eerste klasse, en Patro biedt die kans veel concreter dan Lokeren. Bovendien is de band met Lokeren-trainer Stijn Vreven niet optimaal: Nainggolan werd dit seizoen enkele keren op de bank gehouden.

Stijnen benadrukt dat Patro geen regels heeft overtreden en dat zijn club geen lek heeft veroorzaakt. “Wij wilden juist vermijden dat de contacten met Radja in de pers zouden komen. Dat het nu toch bekend is, is niet onze schuld", zegt hij.

Lees ook... Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan›

Voorlopig blijft de situatie vastzitten. Lokeren houdt vast aan zijn standpunt dat Nainggolan zijn contract moet uitspelen, terwijl Patro geduldig wacht en de interesse blijft bevestigen. Eén ding is duidelijk: de ex-Rode Duivel blijft de gemoederen flink bezighouden.