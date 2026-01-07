Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfers sinds 2015

De wintermercato is dinsdag geopend. Een transferperiode die vaak synoniem staat voor bijsturingen in de kern van de topclubs, maar die ook kan worden benut om echte voltreffers te realiseren.

Men hoort vaak dat de wintermercato oneerlijk is. Dat ze enkel dient voor clubs die in de zomer slecht werk hebben geleverd. Dat ze vooral nuttig is voor wie het budget heeft om fouten recht te zetten, soms door kleinere clubs te verzwakken die hun revelaties niet kunnen houden. Dat paniekaankopen eind januari duur en weinig rendabel zijn. Dat de beste spelers liever tot de zomer wachten om te verkassen en zo een volledige voorbereiding met hun nieuwe ploeg te kunnen meemaken. Dat klopt fundamenteel. Maar de regels zijn wat ze zijn, en er is nu eenmaal een mercato om af te werken.

Ook wintertransfers kunnen echter synoniem staan voor uitstekende deals. Door jonge talenten te huren die bij topclubs vastzitten achter concurrentie. Door het aflopende contract van spelers te anticiperen die in de zomer transfervrij worden. Of door jonge buitenlandse spelers zes maanden te laten wennen met het oog op het volgende seizoen. Strategieën die Belgische clubs de voorbije jaren gouden zaken hebben opgeleverd. Dit is onze top 10 van de beste inkomende transfers uit de voorbije tien wintermercato’s.

1. Jonathan David

Zonder twijfel hét bewijs dat wintertransfers ook doordacht en op lange termijn gericht kunnen zijn. Jonathan David was nog maar net meerderjarig toen KAA Gent hem in januari 2018 uit Ottawa haalde. Eerst aangepast bij de U21, brak de Canadese spits al snel helemaal door bij de A-kern, waarna Lille twee jaar later 27 miljoen euro op tafel legde.

2. Sander Berge

Hetzelfde verhaal bij Sander Berge, die amper één volledig seizoen in de Noorse eerste klasse had gespeeld toen Genk hem in 2017 voor twee miljoen euro aantrok. Drie jaar later leverde hij bij zijn vertrek naar Sheffield United maar liefst 25 miljoen op. Als verdedigende middenvelder was hij destijds onmisbaar.

3. Zinho Vanheusden

Zelfs huurspelers, zelfs geblesseerde spelers kunnen gouden deals blijken. Omdat Standard hem tot zijn zestiende had opgeleid, wist de club perfect wat ze in huis haalde toen ze Zinho Vanheusden eind januari 2018 leende van Inter Milan.





De onderhandelde uitleenbeurt van anderhalf jaar gaf hem de tijd om te herstellen van zijn (opnieuw) gescheurde kruisband, waarna hij zich onder Michel Preud’homme ontpopte tot een vaste waarde naast Christian Luyindama en Konstantinos Laifis. Zo overtuigde hij Standard om bijna 12 miljoen euro neer te tellen voor een definitieve transfer.

4. Willian Pacho

Net als Jonathan David en Sander Berge belichaamt Willian Pacho het type speler dat op kousenvoeten in onze competitie arriveerde en klaar was om later door te stoten naar het allerhoogste niveau. Voor hij zijn PSG-verhalen aan zijn kleinkinderen vertelt, zal de Ecuadoraanse verdediger (vandaag geschat op 70 miljoen euro) ongetwijfeld terugdenken aan zijn eerste stappen in Europa, gezet bij Antwerp op een koude januari-avond in 2022, na zijn overstap van Independiente del Valle.

5. Edmilson Junior

Een speler uit de Belgische competitie aantrekken in januari kan riskant zijn. De prijzen gaan dan vaak fors omhoog en cadeaus worden niet uitgedeeld. Maar in januari 2016 (ja, al tien jaar geleden) had Standard een bijzonder scherpe neus door Edmilson Junior weg te halen bij Sint-Truiden.

De Belgische Braziliaan had meteen een grote impact op het team en bleef tijdens zijn periode op Sclessin alleen maar groeien (7 doelpunten en 3 assists in 10 wedstrijden in de Champions' Play-offs in zijn laatste seizoen). Dat leverde de club uiteindelijk ook financiële ademruimte op met zijn transfer naar Saudi-Arabië.

6. Tolu Arokodare

In de laatste rechte lijn van de wintermercato van 2023 stond Tolu Arokodare op een zucht van een handtekening bij Anderlecht. Alles leek rond, tot Genk hem op het allerlaatste moment wegkaapte. Een meesterzet voor Racing: Arokodare werd er vorig seizoen topschutter en groeide zes maanden geleden uit tot de duurste uitgaande transfer ooit van de club, dankzij een cheque van 26 miljoen euro van Wolverhampton.

7. Wesley Moraes

Net zoals Igor Thiago enkele jaren later, belichaamde de Braziliaanse spits niet meteen het typische samba-voetbal bij Club Brugge. De aanvaller heeft het de voorbije jaren trouwens moeilijk gehad om opnieuw zijn niveau van toen te halen. Momenteel probeert hij zijn carrière nieuw leven in te blazen in de Chinese competitie.

Maar op dat moment had Club Brugge een uitstekende zaak gedaan door hem weg te plukken uit de Slovaakse competitie, hem te kneden tot toekomstig Braziliaans international (één cap) en hem vervolgens voor 25 miljoen euro te verkopen aan Aston Villa.

8. Andreas Skov Olsen

Een klasse apart in het Belgische voetbal. Misschien zelfs té dominant. De Deense international maakte furore bij Club Brugge met zijn befaamde linkervoet (49 doelpunten en 30 assists in 124 wedstrijden), maar kon het opgebouwde vertrouwen in Brugge niet verzilveren om zijn mislukking bij Bologna definitief uit te wissen: zijn laatste basisplaats in de Bundesliga met Wolfsburg dateert al van september.

9. Anders Dreyer

Nog een Deen met een fluwelen linker. Ook hij kende pieken en dalen in België, maar op zijn beste momenten liet hij de Pro League likkebaarden – denk maar aan het seizoen 2023/2024 met 21 doelpunten en 9 assists. Vandaag is hij dé revelatie in de MLS, met gemiddeld één beslissende actie per wedstrijd (23 goals en 18 assists in 41 matchen voor San Diego) sinds zijn komst een jaar geleden.

10. Islam Slimani

Het bewijs dat paniekaankopen soms ook voltreffers kunnen zijn. De Algerijnse veteraan was zelfs niet het plan B van Anderlecht toen Tolu Arokodare door de vingers van Jesper Fredberg glipte, maar dat weerhield hem er niet van om in amper zes maanden een duidelijke stempel te drukken op paars-wit, dankzij zijn fysieke présence en ervaring in de zestien.

We konden er maar tien kiezen. Andere grote successen van de voorbije tien wintermercato’s – zoals Cameron Puertas, Krépin Diatta, Moussa Djenepo, Christian Benavente, Răzvan Marin, Junya Ito, Joris Kayembe, Kevin Denkey, Tarik Tissoudali, Koki Machida, Gyrano Kerk, Gift Orban of Adriano Bertaccini (niet-uitputtende lijst) – moeten het dus stellen met een eervolle vermelding. Wie voegt zich deze winter bij dat rijtje van slimme deals?