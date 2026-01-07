Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Tijdens de stage heeft RFC Liège het vertrek van Darío Sarmiento vernomen. De jonge Argentijn vertrekt om persoonlijke redenen.

Sinds maandag zijn de spelers van RFC Liège op stage aan zee. Maar woensdag is de stemming niet om te feesten. De club heeft het vertrek van Darío Sarmiento vernomen. De 23-jarige rechtsbuiten heeft de directie van RFC Liège geïnformeerd over zijn besluit om zijn contract te beëindigen om persoonlijke redenen.

De club kon alleen maar akte nemen en ziet zich in een uiterst kwetsbare positie terug. Sarmiento werd tot het einde van het seizoen door Club Atlético Tigre uitgeleend; het was niet voorzien dat hij meteen zou vertrekken.

13 wedstrijden en daarna weg

Een echte domper voor Gaëtan Englebert. Sinds zijn aankomst heeft Sarmiento zich gevestigd als een pilaar van het team en begon hij 12 van de 14 mogelijke wedstrijden. Zijn technische beheersing, ontwikkeld bij Manchester City (dat in 2021 vijf miljoen had uitgegeven en hem had toegestaan om meerdere keren met de eerste ploeg mee te trainen), deed de club veel goed.

Vertoonden zijn 90 minuten op de bank tijdens de laatste wedstrijd tegen RWDM een zekere heimwee? Club Luik had een aankoopoptie bedongen; het is in ieder geval niet langer de bedoeling om erover te praten.

Gaëtan Englebert zal zeker flink wat werk hebben om nieuwe patronen voor het spel te ontwikkelen zonder zijn Argentijn, die hij had gepositioneerd als spelverdeler. "De club zal de vervangingsmogelijkheden verkennen om de race naar de Play-offs in de beste omstandigheden te kunnen aangaan. RFC Liège wenst Dario veel succes voor de rest van zijn carrière", schrijft de club in het officiële communiqué.



