Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Antwerp moet een winterdroom definitief opbergen. Een terugkeer van Gaston Ávila komt er niet, want de verdediger staat op het punt een andere keuze te maken. Dat is een stevige tegenvaller voor The Great Old.

Antwerp hoeft niet meer te denken aan een terugkeer van Gaston Avila. Volgens De Telegraaf zal Ajax hem verhuren aan het Argentijnse Rosario Central. Hij wordt voor één jaar gehuurd, tot januari 2027.

De Argentijnen bedongen ook een aankoopoptie die 6,5 miljoen euro bedraagt. De contracten moeten nog ondertekend worden, maar niets lijkt de transfer nog in de weg te staan.

Avila kiest voor terugkeer naar Zuid-Amerika

Voor Antwerp is het een domper. The Great Old dacht aan Avila als winterse versterking, maar hij verkiest een terugkeer naar zijn thuisland. Fans van Antwerp hebben nog goede herinneringen aan de verdediger.

Hij was erbij toen de club de dubbel won. Antwerp kocht hem in 2022 voor 4,4 miljoen euro aan van Boca Juniors, om hem een jaar later voor 12,5 miljoen euro te laten vertrekken naar Ajax.



Daar kreeg hij begin 2024 te maken met een zware kruisbandenblessure, terwijl ze ook niet helemaal tevreden leken te zijn van zijn prestaties. Het voorbije jaar werd hij uitgeleend aan Fortaleza in Brazilië.