Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

Thorgan Hazard laat zich voorzichtig uit over zijn toekomst bij Anderlecht. In een gesprek bij DAZN met Adriano Bertaccini sprak de speler over zijn plannen, al is hij zelf nog niet zeker van zijn volgende stap.

Bertaccini kreeg de vraag wat hij zou doen als hij in Hazards plaats zat. “Aan het einde van mijn carrière? In Saudi-Arabië", antwoordde de spits. Hazard reageerde met een glimlach: “Je hebt goed geantwoord", maar liet doorschemeren dat hij zelf nog geen beslissing heeft genomen.

Toch staat een vertrek bij Anderlecht voorlopig niet vast. Bertaccini benadrukte dat het ook goed zou zijn voor de club als hij blijft: “Voor de jongeren is het waardevol om te leren van een speler als Toto. Maar voor hemzelf? Ik weet het niet.”

Thorgan Hazard wil nog twee-drie jaar spelen

Het is duidelijk dat Anderlecht niet per se zijn laatste club hoeft te zijn. “Ik weet het niet. Dat is mogelijk", zegt Hazard over een toekomst buiten het Lotto Park.

De 32-jarige Belg wil nog enkele jaren actief blijven op het veld. “Ik wil nog een paar jaar spelen. Dus ik zou graag nog twee, drie jaar willen spelen", stelt hij.

Hazard verwees ook naar zijn fysieke tegenslagen. “Ik heb bijna een jaar verloren door die knieblessure. Dus ik heb nog een jaar in te halen.” Voorlopig blijft zijn toekomst dus onzeker, met een mogelijke buitenlandse bestemming nog helemaal open.



