📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

Mark Luijpers kreeg op kerstavond onverwacht te horen dat zijn functie bij Zulte Waregem eindigde. De beslissing kwam bovenop een periode met zware privéomstandigheden.

Ontslag en aanleiding

De club maakte Luijpers op 24 december duidelijk dat zijn rol als assistent-trainer stopte. Die boodschap volgde na maanden waarin hij zowel sportief als privé onder druk stond. Hij noemt de aanpak van de club scherp. “De manier van doen is, in mijn ogen, onmenselijk”, vertelt hij bij L1 Nieuws.

Luijpers verwijst naar zijn komst in de zomer, toen hij opnieuw samenwerkte met hoofdcoach Vandenbroeck. Hij werd binnengehaald als tegengewicht in de staf en nam de voorbereiding van spelhervattingen op zich. Volgens hem verliep de samenwerking tot eind november zonder problemen.

Privéproblemen en steun

In september verloor hij plots zijn vader, waarna zijn vrouw de diagnose schildklierkanker kreeg. Hij bleef zijn taken uitvoeren, al gaf hij aan dat de omstandigheden zwaar wogen. De club toonde aanvankelijk begrip en bood ruimte om alles te combineren. Dat maakte de latere beslissing voor hem moeilijk te plaatsen.

Tijdens een gesprek op 21 december kreeg hij te horen dat de hoofdcoach niet verder wilde met hem. De argumenten gingen volgens hem over kleine irritaties die nooit eerder waren besproken. Het onverwachte moment en de timing zorgden voor verbazing.

Na een lang gesprek leek de hoofdcoach even van standpunt te veranderen, maar dat bleek tijdelijk. Luijpers benadrukt dat de trainer volgens hem weinig gevoel toont. “Hij is een prima trainer, maar als mens heeft hij weinig empathisch vermogen.”





De clubleiding bevestigde binnen een dag dat het ontslag definitief was aan Luijpers. Pas dinsdagavond werd het ontslag officieel gemeld via de kanalen van de club. Hij had gehoopt op meer menselijkheid, zeker omdat er geen signalen waren dat zijn werk onvoldoende was.

Situatie na het ontslag

Luijpers verblijft opnieuw thuis in Cadier en Keer en richt zich volledig op zijn gezin. “Het enige pluspunt is dat ik nu, in privé zware tijden, alle tijd en energie aan mijn vrouw kan schenken.” Hij stuurde zelf een bericht naar de spelersgroep om iedereen te bedanken. De reacties van collega’s en spelers waren volgens hem warm en verrast, wat hem steun gaf in een moeilijke periode.