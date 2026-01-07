📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 814

Mark Luijpers kreeg op kerstavond onverwacht te horen dat zijn functie bij Zulte Waregem eindigde. De beslissing kwam bovenop een periode met zware privéomstandigheden.

Ontslag en aanleiding

De club maakte Luijpers op 24 december duidelijk dat zijn rol als assistent-trainer stopte. Die boodschap volgde na maanden waarin hij zowel sportief als privé onder druk stond. Hij noemt de aanpak van de club scherp. “De manier van doen is, in mijn ogen, onmenselijk”, vertelt hij bij L1 Nieuws.

Luijpers verwijst naar zijn komst in de zomer, toen hij opnieuw samenwerkte met hoofdcoach Vandenbroeck. Hij werd binnengehaald als tegengewicht in de staf en nam de voorbereiding van spelhervattingen op zich. Volgens hem verliep de samenwerking tot eind november zonder problemen.

Privéproblemen en steun

In september verloor hij plots zijn vader, waarna zijn vrouw de diagnose schildklierkanker kreeg. Hij bleef zijn taken uitvoeren, al gaf hij aan dat de omstandigheden zwaar wogen. De club toonde aanvankelijk begrip en bood ruimte om alles te combineren. Dat maakte de latere beslissing voor hem moeilijk te plaatsen.

Tijdens een gesprek op 21 december kreeg hij te horen dat de hoofdcoach niet verder wilde met hem. De argumenten gingen volgens hem over kleine irritaties die nooit eerder waren besproken. Het onverwachte moment en de timing zorgden voor verbazing.

Na een lang gesprek leek de hoofdcoach even van standpunt te veranderen, maar dat bleek tijdelijk. Luijpers benadrukt dat de trainer volgens hem weinig gevoel toont. “Hij is een prima trainer, maar als mens heeft hij weinig empathisch vermogen.”

De clubleiding bevestigde binnen een dag dat het ontslag definitief was aan Luijpers. Pas dinsdagavond werd het ontslag officieel gemeld via de kanalen van de club. Hij had gehoopt op meer menselijkheid, zeker omdat er geen signalen waren dat zijn werk onvoldoende was.

Situatie na het ontslag

Luijpers verblijft opnieuw thuis in Cadier en Keer en richt zich volledig op zijn gezin. “Het enige pluspunt is dat ik nu, in privé zware tijden, alle tijd en energie aan mijn vrouw kan schenken.” Hij stuurde zelf een bericht naar de spelersgroep om iedereen te bedanken. De reacties van collega’s en spelers waren volgens hem warm en verrast, wat hem steun gaf in een moeilijke periode.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Sven Vandenbroeck
Mark Luijpers

Meer nieuws

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

10:00
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
1
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
1
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
6
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
1
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
20
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
1
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
10
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
7
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
1
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
2
'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

19:20
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
14
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
1
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

11:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over "Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer Artevelde Artevelde over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" stephen king stephen king over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Nero Nero over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen rinus michels rinus michels over Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard rinus michels rinus michels over Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training CringeMedia CringeMedia over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan cartman_96 cartman_96 over Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa? André Coenen André Coenen over Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint" 1872 1872 over RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved