Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

Het begin van dit seizoen verliep voor Nordin Jackers niet zonder mediaheisa. De discussie rond de doelmannenrotatie bij Club Brugge en enkele foutjes in wedstrijden zetten hem tijdelijk onder druk. "Hoort bij een carrière", haalt Jackers enkele maanden later de schouders op.

Toch bleef het in de kleedkamer rustig. “Simon Mignolet en ik kunnen het goed met elkaar vinden. We bleven er rustig onder en lachten zelfs met de dingen waarover de buitenwereld zich zorgen maakte", vertelt Jackers. De media-aandacht voor de rotatie maakte fouten echter groter dan ze waren.

Jackers beseft dat kritiek in het voetbal snel kan volgen. “Dan wordt zo'n fout plots groot nieuws en is iedereen net wat harder. Maar als ik straks twee wereldmatchen achter elkaar speel, zullen jullie het ook schrijven. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Nordin Jackers trekt zich niets aan van kritiek

De Limburger haalt trots aan dat hij de afgelopen 2,5 seizoen goed presteerde bij Club Brugge en recent nog een prijs won. “Dan gaat het drie weken minder en krijg je iedereen over je heen", zegt hij nuchter over de kritiek.

Jackers laat zich echter niet van de wijs brengen. “Ik lag er niet wakker van. Eigenlijk heb ik bijna niets van de kritiek opgevangen. Ik heb bijvoorbeeld geen Facebook en lees zelden de kranten. Mij maakt het niet uit wat mensen over mij zeggen", legt hij uit.

Lees ook... Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte›

Voor Jackers is dit alles een momentopname in zijn carrière. “Wat is drie weken in een hele loopbaan? Iedereen maakt zoiets mee. Was het leuk? Uiteraard niet. Ik weet dat ik beter kon doen. Ik ben oud genoeg om dat zelf te beseffen en zoek geen excuses", besluit hij.