Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Voor Jelle Vossen (36) was 2025 een jaar als op een rollercoaster. De ervaren spits had een belangrijk aandeel in de promotie van Zulte Waregem, maar in de Jupiler Pro League komt hij nauwelijks nog aan spelen toe. Op stage in het Tunesische Tabarka doet Vossen openhartig zijn verhaal.

"Ik ben niet gelukkig", steekt hij van wal in HLN. Veel uitleg heeft niemand daar bij nodig. Ondanks zijn staat van dienst zit Vossen in 1A vooral op de bank, een situatie die hij moeilijk kan plaatsen.

Vossen had intussen gesprekken met coach Sven Vandenbroeck. “Daaruit is duidelijk geworden dat ik niet altijd in zijn plannen pas", klinkt het. Hij kan leven met een rol als invaller, maar vindt het pijnlijk dat hij amper kansen krijgt. “Zeker omdat ik niet het gevoel heb dat ik tekortschiet.”

Volgens Vossen werd na de wedstrijd tegen Westerlo al snel duidelijk dat hij geen vaste basisplaats meer hoefde te verwachten. “Mijn concurrent was er toen nog niet eens, maar ik voelde dat het een lang seizoen zou worden.”

Jelle Vossen kan moeilijk leven met de situatie bij Zulte Waregem

Ook vorig seizoen waren er al signalen. Tijdens zijn 600ste profwedstrijd bleef Vossen aan de kant, toen volgens de coach om tactische redenen. “We zaten in een goede flow, maar toch werd ik op de bank gezet. Toen stond ik daar minder bij stil.”

Binnen de club werd er gesproken over zijn situatie, maar zolang de resultaten volgen, verandert er weinig. “Het gaat mij niet om 90 minuten spelen. Het gaat om de manier waarop", benadrukt Vossen, die vindt dat hij bij Zulte Waregem al bewezen heeft wat hij kan betekenen.





De steun van de supporters doet hem zichtbaar deugd. Toch blijft de situatie zwaar, vooral op wedstrijddagen. “Opwarmen, niet invallen en dan uitlopen… Ik ben 36. Soms vraag ik me na de match af waar ik eigenlijk mee bezig ben", besluit Vossen eerlijk.