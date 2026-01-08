"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe
Francis Amuzu geeft toe dat hij afgelopen zomer even terugdacht aan Anderlecht. De flankaanvaller, die vorig jaar de overstap maakte naar het Braziliaanse Grêmio, speelde in zijn beginperiode amper en overwoog daarom een terugkeer naar het Lotto Park.
“Als ik eerlijk ben: Anderlecht is mijn thuis", vertelt Amuzu. “Ik heb dat ook tegen mijn makelaar gezegd. Er is contact geweest, maar het is nooit concreet geworden", vertelt hij in Het Nieuwsblad.
De eerste maanden in Brazilië verliepen sportief moeizaam. “Naast het veld was alles in orde. We wonen goed, mijn dochter gaat naar een internationale school en mijn gezin is gelukkig. Maar op het veld vond ik mijn draai niet, en als het voetbal niet volgt, begint het te knagen.”
Francis Amuzu had het moeilijk bij Grémio
Na een degelijke start belandde Amuzu plots op de bank of zelfs buiten de selectie. “Ik ging niet naar Brazilië om anoniem te zijn. Ik wilde het verschil maken. Op dat moment was ik echt down en vroeg ik me af of ik de juiste keuze had gemaakt.”
De overstap kwam er omdat Amuzu bij Anderlecht nood had aan iets nieuws. “Ik zat er al mijn hele leven en had enkele transfers gemist. Gremio was een stap in het onbekende, maar wel eentje die ik met overtuiging zette", klinkt het.
Intussen is de situatie helemaal gekeerd. “Men zei dat ik me zou begraven bij Grêmio, maar dat is onzin. Voetbal leeft hier enorm, het niveau is hoog en fysiek zwaar. Ik speel nu alles en kom elke week thuis met blauwe plekken", besluit Amuzu.
