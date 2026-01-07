Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

De uitleenbeurt van Norman Bassette aan Reims is nooit echt van de grond gekomen. De Belgische spits vertrekt bovendien eerder dan oorspronkelijk gepland.

Vorige zomer leende Coventry City Bassette uit aan Reims, met de bedoeling dat hij onder coach Karel Geraerts speelkansen zou krijgen in de Ligue 2. In tegenstelling tot Théo Leoni slaagde de Gaumais er echter niet in zich te handhaven.

Bassette scoorde nog in zijn derde wedstrijd, maar verloor daarna snel zijn basisplaats. Sindsdien stond hij geen enkele competitiewedstrijd meer aan de aftrap en werd hij niet opgenomen in de selectie voor de laatste wedstrijd tegen Annecy.

Een nieuwe oplossing diende zich aan: Reims, dat een optie tot koop had bedongen, beëindigde de uitleen halverwege het seizoen, zodat Bassette opnieuw uitgeleend kon worden aan 1. FC Kaiserslautern.

Zes maanden om weer op de rails te komen

De geboren Arlonaar zal dus het seizoen in de Duitse tweede divisie beëindigen, met een optie tot koop voor Kaiserslautern. Zijn contract bij Coventry loopt door tot juni 2028.





Voor Bassette is dit zes maanden om zijn carrière weer op de rails te krijgen. Kaiserslautern staat momenteel zevende in de 2. Bundesliga, en voor de spits is het de vraag of de Rote Teufel hem eindelijk wat stabiliteit kunnen bieden na een jaar vol verhuizingen tussen drie grote competities.