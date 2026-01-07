Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

Foto: © photonews

Mathis Eboué, de zoon van Emmanuel Eboué, klimt op bij Chelsea. Zodanig dat hij de belangstelling trekt van het Engelse, Ivoriaanse... en Belgische voetbal?

Na het verliezen van grote talenten die jarenlang deel uitmaakten van de Belgische jeugdteams, zoals Konstantinos Karetsas of Chemsdine Talbi, heeft de federatie haar plannen herzien. Onder impuls van Vincent Mannaert hebben onze beslissers gekozen voor een veel minder passieve aanpak dan voorheen.

Het idee is om te praten met bi-nationale spelers die zelf al jarenlang uitkomen voor andere nationale jeugdteams, zoals de afgelopen maanden met Diego Moreira werd gezien. Zoon van Almami Moreira, kleinzoon van Helmut Graf, twee voormalige Standard-spelers, had als Belgo-Portugese al Luikse wortels nog vóór zijn geboorte in de vurige stad Luik.

Mathis Eboué, een van de volgende op de lijst ?

De federatie zou kunnen kijken naar de zoon van een andere oud-speler van de Pro League, die nauw of minder nauw verbonden is met de oevers van de Maas. Mathis Eboué is niet geboren in Luik, maar in de voorsteden van Londen. Zoals zijn naam doet vermoeden, is hij de zoon van Emmanuel Eboué, die zes jaar lang voor Arsenal uitkwam.

Hoe kon het Belgische voetbal ooit iets van het kroost van een voormalige Ivoriaanse legende, geboren in Engeland, verwachten? De link ligt uiteraard bij het begin van de carrière van Emmanuel Eboué, tijdens zijn drie jaar bij Beveren.

Hij maakte deel uit van deze toestroom Ivoriaanse talenten die via de Freethiel rechtstreeks uit de academie van ASEC Mimosas naar het Europese voetbal kwamen om zich aan te passen aan het voetbal in Europa aan het begin van de eeuw, naast toekomstige groten als Yaya Touré of Gervinho.

In België heeft Eboué Aurélie Bertrand ontmoet, een Luikse vrouw met wie hij drie kinderen kreeg: Clara, Maeva en Mathis. Die laatste werd geboren op een moment dat de vader een zeker waarde bij Arsenal was, hij heeft dus in een typisch Londense omgeving geleefd.

Opgeleid bij Watford, trok hij een jaar geleden richting Chelsea. Op zestienjarige leeftijd tekende hij afgelopen zomer zijn eerste professionele contract bij de Blues. In de U18-groep valt de jonge offensieve middenvelder op door zijn techniek in beweging.

Zal het Belgische voetbal ooit hiervan kunnen profiteren? Daar zijn we nog ver van verwijderd. Maar onze federatie zou mogelijk meer geluk hebben dan Ivoorkust. Want al jaren lang neemt Emmanuel Eboué niet meer deel aan de ontluiking van zijn zoon. Hij was trouwens niet aanwezig bij de ondertekening van Mathis' contract bij Chelsea.

De voormalige Arsenal-verdediger bevindt zich de afgelopen tijd in een neerwaartse spiraal. De scheiding van Aurélie Bertrand heeft zijn depressie alleen maar gevoed. Vandaag heeft de moeder het pad van zijn zoon's carrière in handen. De Luikse banden zouden echter niet genoeg kunnen zijn.

Sinds de U15 vertegenwoordigt Mathis Eboué Engeland. Hij is momenteel international in de U17, hij werkt onder andere samen met Darius Vassell, een voormalige aanvaller die Emmanuel Eboué op de velden van de Premier League tegenkwam en nu in de staf van de Engelse beloften zit. De voortgang van Mathis bij Chelsea wordt aan de overkant van het Kanaal behoorlijk gevolgd. Maar als de kans om zich over een paar jaar een plek te veroveren bij de Three Lions in gevaar zou komen, zou onze federatie zeker een troef in handen hebben.

Arsenal
Chelsea

