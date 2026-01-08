Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

KV Mechelen heeft zijn jaarrekening voor het seizoen 2024-2025 bekendgemaakt. Malinwa sluit het boekjaar af met een verlies van 2,8 miljoen euro, aanzienlijk minder dan het zware tekort van het seizoen voordien.

Toen liep het verlies nog op tot 11,2 miljoen euro. Dat was onder meer het gevolg van een hoge fiscale claim in de nasleep van Operatie Propere Handen en van uitgaande transfers die pas na het afsluiten van het boekjaar werden afgerond.

Ook dit keer zijn niet alle transfers al verrekend. Zo ontbreken onder meer de transfers van Belghali en Schoofs nog in de cijfers. Toch oogt het financiële plaatje al een stuk gunstiger, vooral dankzij een sterk gestegen omzet.

Die omzet nam toe van 14,9 naar 20,9 miljoen euro. Daarnaast ligt ook het netto transferresultaat zo’n 4,8 miljoen euro hoger dan in 2023-2024, vooral door de lucratieve verkopen van Garananga en Mukau.

KV Mechelen doet er alles aan om de cijfers groen te krijgen

KV Mechelen ziet zijn verliezen voorlopig opgevangen door leningen van de aandeelhouders en houdt het budget dit seizoen onder controle. De club koos bewust voor een jongere selectie, met het oog op toekomstige meerwaarden op spelers als Lauberbach, Van Brederode en Zekri.



Sportief draait Malinwa mee bovenin en staat het momenteel vijfde, met zicht op de Champions’ Play-offs. Na dit seizoen wil de club ook de loonmassa verder temperen, wat verklaart waarom dertigers als Mrabti en Konaté enkel aan lagere voorwaarden in aanmerking komen voor een contractverlenging.

