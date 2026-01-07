'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'
Foto: © photonews

Club Brugge kijkt naar offensieve versterking. Blauw-zwart speurt de markt af en heeft daarbij zijn oog laten vallen op een aanvaller die actief is in Schotland en nog bekend is in België.

Club Brugge staat momenteel tweede in het klassement en wil zich nog versterken deze winter met oog op de titelstrijd. Blauw-zwart denkt aan een aanvaller van Rangers.

TeamTalk meldt namelijk dat Club interesse toont in Djeidi Gassama. Gassama is een winger die bij voorkeur op links speelt, maar ook op de rechterflank en in het aanvallend middenveld uit de voeten kan.

Club Brugge informeert naar flankaanvaller van Rangers

De Bruggelingen zijn begonnen met informatie in te winnen over zijn situatie. Ze willen nagaan of hij deze winter zou kunnen overkomen, of anders in de zomer. Momenteel zit het dossier nog in de verkenningsfase.

Er zijn nog geen gesprekken geweest tussen beide ploegen. De aanvaller ligt nog tot 2029 onder contract bij Rangers, wat de Schotse club een voordeel zou geven tijdens onderhandelingen.

Gassama kwam al iedere wedstrijd in de competitie en in de Champions League in actie. Dit seizoen was hij tot nog toe goed voor zes doelpunten en drie assists over alle competities heen.

Een oude bekende

De naam Gassama kan bij de Belgische voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen. Toen de 22-jarige Fransman nog eigendom was van PSG, werd hij in het seizoen 2022/2023 uitgeleend aan KAS Eupen. Daar speelde hij 20 wedstrijden.

