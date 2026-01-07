"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

Foto: © photonews

Charleroi werkt richting 2026 met duidelijke accenten. Scheidler verduidelijkt hoe hij zijn rol invult en welke stappen de ploeg moet zetten.

Functie-invulling en evolutie

Scheidler kreeg bij zijn komst een andere opdracht dan zijn voorganger. Hij is nadrukkelijker betrokken in het spel en minder uitsluitend gefocust op afwerken. Sinds zijn transfer bleef hij onafgebroken titularis, wat intern wordt gezien als bevestiging van zijn bijdrage aan het geheel.

De Franse spits geeft aan dat het vak van aanvaller veranderd is. “Als ik mijn loopbaan opnieuw zou beginnen, zou ik me misschien niet in de aanval zetten, maar ik ben blij dat ik hier ben. Er moet gewoon verder gewerkt worden”, klinkt het in La Capitale. Zijn parcours kende al wisselende fases, maar hij benadrukt dat hij zijn rol breder ziet dan enkel doelpunten.

Aanpassing van prioriteiten

Scheidler verwijst naar een mentaliteitswijziging tegenover het begin van zijn carrière. “Aan het begin van mijn carrière was ik woest als ik niet scoorde, zelfs bij winst. Nu denk ik daar minder aan.” Hij wijst erop dat bijdragen in combinaties en beslissende acties eveneens meetellen. Volgens hem komt efficiëntie vanzelf wanneer de focus op het collectief blijft.

Binnen de club is men tevreden over zijn aanwezigheid in het spel. Zijn statistieken wil hij verbeteren, maar zonder dat dit een obsessie wordt. De nadruk ligt voor hem op stabiliteit en het uitvoeren van de opdrachten die de ploeg nodig heeft.

Doelstellingen voor de komende maanden

Voor de resterende wedstrijden ziet hij duidelijke prioriteiten. “Thuis tegen Brugge en Standard gaan we alles doen om te winnen.” Hij verwijst naar eerdere duels waarin Charleroi toonde competitief te zijn tegen sterke tegenstanders. De ploeg wil voortbouwen op die basis.

De nederlaag op Standard blijft een punt van frustratie, maar hij kijkt vooruit. “Voor onze supporters moeten we dat Waalse duel winnen.” Hij beschouwt het treffen als een kans op sportieve revanche. Tegelijk benadrukt hij dat de rangschikking bijzonder compact is, waardoor elke wedstrijd bepalend kan zijn.

