Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Ethan Butera staat op een belangrijk kruispunt in zijn jonge carrière. De negentienjarige Belg beschikt over een aflopend contract bij Ajax, waardoor hij de vrijheid heeft om gesprekken te voeren met andere clubs, maar een vertrek is nog lang niet beslist.

De jonge linkspoot houdt de opties open en wacht rustig af wat Ajax hem kan bieden. Zijn focus ligt volledig op zijn ontwikkeling, speelminuten en het opbouwen van ritme in het eerste elftal.

“Als Ajax een duidelijk en interessant plan voor mij heeft, dan kan ik verlengen", klinkt het resoluut bij Ajax Showtime. Butera benadrukt dat zijn prioriteit ligt bij zijn eigen groei als speler.

Ethan Butera wil graag bij Ajax blijven

De verdediger voelt zich op zijn plek in Amsterdam. Zowel de sfeer bij de club als het leven in de stad vallen hem erg mee, waardoor een langer verblijf zeker tot de mogelijkheden behoort.

Toch is er ook buitenlandse interesse en lonken andere Belgische clubs. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou een terugkeer naar RSC Anderlecht niet uitgesloten zijn, wat het aflopende contract nog spannender maakt.



Ajax betaalde twee jaar geleden ongeveer anderhalf miljoen euro om Butera over te nemen van de Belgische jeugdopleiding. Het is nu aan de club en de speler om te bepalen of de linkspoot zijn toekomst verder in Amsterdam zal uitbouwen of elders nieuwe stappen zet.