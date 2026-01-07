Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"
Foto: © photonews

Ethan Butera staat op een belangrijk kruispunt in zijn jonge carrière. De negentienjarige Belg beschikt over een aflopend contract bij Ajax, waardoor hij de vrijheid heeft om gesprekken te voeren met andere clubs, maar een vertrek is nog lang niet beslist.

De jonge linkspoot houdt de opties open en wacht rustig af wat Ajax hem kan bieden. Zijn focus ligt volledig op zijn ontwikkeling, speelminuten en het opbouwen van ritme in het eerste elftal.

“Als Ajax een duidelijk en interessant plan voor mij heeft, dan kan ik verlengen", klinkt het resoluut bij Ajax Showtime. Butera benadrukt dat zijn prioriteit ligt bij zijn eigen groei als speler.

Ethan Butera wil graag bij Ajax blijven

De verdediger voelt zich op zijn plek in Amsterdam. Zowel de sfeer bij de club als het leven in de stad vallen hem erg mee, waardoor een langer verblijf zeker tot de mogelijkheden behoort.

Toch is er ook buitenlandse interesse en lonken andere Belgische clubs. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou een terugkeer naar RSC Anderlecht niet uitgesloten zijn, wat het aflopende contract nog spannender maakt.


Ajax betaalde twee jaar geleden ongeveer anderhalf miljoen euro om Butera over te nemen van de Belgische jeugdopleiding. Het is nu aan de club en de speler om te bepalen of de linkspoot zijn toekomst verder in Amsterdam zal uitbouwen of elders nieuwe stappen zet.

Nieuwste reacties

Divano Divano over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Joe Joe over Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan GOTT GOTT over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U Mr bacardi Mr bacardi over Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop willy de maeyer willy de maeyer over Sankt Gallen - Anderlecht: 1-0 RememberLierse RememberLierse over Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend filip hendrix filip hendrix over DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis" franchi franchi over Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden RememberLierse RememberLierse over Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld" Kantine
