Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

Samuel Ntanda werkt aan zijn doorbraak bij Anderlecht. Hij ziet in 2026 een kansrijke periode en wil snel stappen zetten.

Eerste maanden en aanpassing

Ntanda beëindigde zijn laatste wedstrijd van 2025 met enige teleurstelling, omdat hij pas laat inviel en vooral loopwerk moest verrichten. “Het was nodig om de ploeg te helpen, de inspanningen te leveren”, vertelt hij aan La Dernière Heure. Tijdens het duel voor de winterstop ontbrak hij zelfs door een probleem aan de knie.

Het nieuwe jaar is voor hem belangrijk. De aanvaller kwam over van Sampdoria, waar hij al ervaring had opgedaan in zowel Serie A als Serie B. Hij hoopte sneller uitzicht te krijgen op minuten in de Jupiler Pro League.

In zijn evaluatie van de eerste seizoenshelft geeft hij aan dat de start voorzichtig was door de overgang naar een nieuw land. Gaandeweg vond hij zijn ritme terug en begon hij opnieuw te scoren.

Ontwikkeling en toekomstperspectief

Volgens Ntanda ligt het tempo in België hoger aan de bal, terwijl Italië fysieker en tactischer is. Die verschillen maakten de aanpassing noodzakelijk, maar hij voelt zich intussen comfortabeler in zijn rol als diepe spits.

Precies dat wat het A-elftal van paarswit nodig heeft. Hij erkent dat de club nog een extra aanvaller mist, maar blijft nuchter. “Stap voor stap. Mijn periode bij de Futures is cruciaal voor mijn ontwikkeling.”





Over zijn huidige niveau richting de A-ploeg is hij duidelijk. “Ik voel me toch behoorlijk dichtbij. Ik heb nog veel te leren en te bewijzen.” Hij krijgt geregeld aanwijzingen van Besnik Hasi, die volgens hem tijd maakt voor jonge spelers. Voor 2026 wenst hij zichzelf vooral rendement toe. “Doelpunten, doelpunten en nog meer doelpunten.” De stap naar de A-kern sluit hij niet uit. “Dat is mogelijk, uiteraard”, besluit hij.