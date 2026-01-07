'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

Union SG blijft niet stilzitten op de wintermercato. Na een eerste versterking staat de landskampioen dicht bij een nieuwe inkomende transfer, die opnieuw wijst op duidelijke ambities voor de komende maanden.

Landskampioen Union SG is sterk begonnen op de wintermercato. Na de komst van Mateo Biondic staan de Brusselaars dicht bij hun tweede winterse versterking.

Het Zweedse Expressen meldt namelijk dat Union heel dicht staat bij de komst van Besfort Zeneli. De 23-jarige middenvelder komt momenteel uit voor IF Elsborg.

Zweedse middenvelder op weg naar Brussel

De regerende landskampioen zal zo'n 3,7 miljoen euro neertellen voor Zeneli. Door 'makkelijke' bonussen kan dat bedrag nog wel oplopen tot bijna 5,6 miljoen euro. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.

Zeneli speelde vorig seizoen nagenoeg iedere wedstrijd de volle 90 minuten, soms zelfs als kapitein. In totaal droeg hij 93 keer het shirt van Elfsborg. Het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn voor zijn transfer officieel wordt.



De middenvelder maakte in maart 2025 bovendien zijn debuut bij de nationale ploeg van Zweden. Toen speelde hij een halve wedstrijd tegen Luxemburg. Ondertussen zit hij al aan vijf caps.