Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen voor Eric Bocat. De nood aan versterking op zijn positie binnen de ploeg is namelijk nog altijd duidelijk aanwezig.

Afgelopen zomer probeerde Standard al om Eric Bocat te huren. Die poging kwam echter te laat: de valse start onder Mircea Rednic had de clubleiding ertoe aangezet zich opnieuw te roeren op de transfermarkt. Nadat Marc Wilmots zich had uitgesloofd om al vroeg in de zomer versterkingen binnen te halen, stelde hij vast dat enkele extra aanwinsten geen kwaad konden.

Maar voor Bocat was het toen al te laat: Stoke City kon zich niet meer herorganiseren om nog een nieuwe linksachter aan te trekken en maakte daarom een einde aan de uitleenaanvraag. Zal een vroegere aanpak deze winter wel tot een akkoord leiden?

Bij Standard is de situatie intussen nauwelijks veranderd. Tobias Mohr blijft titularis en toont een voorbeeldige mentaliteit, maar heeft ook zijn beperkingen laten zien. Achter hem kon Alexandro Calut niet overtuigen en is hij intussen derde keuze geworden, na Boli Bolingoli, die net terug is na vier maanden in de lappenmand en in 2025 pas zeven wedstrijden startte.

Een profiel dat zijn waarde al bewees in de Pro League

Dat Standard deze winter opnieuw aanklopt voor Bocat is geen toeval en zegt veel over de interesse van de club. De technische staf kent hem bovendien bijzonder goed: het was niemand minder dan José Jeunechamps die zijn carrière lanceerde bij Mouscron.

Bocat kwam in 2020 over van de beloften van Lille en maakte er het laatste, moeilijke, seizoen van Excel Mouscron in het profvoetbal mee. Ondanks de malaise rond de club in 1B wist hij zich er in de kijker te spelen. Dankzij de ervaring van spelers als Clément Tainmont, Teddy Chevalier, Christophe Lepoint en Jérémy Taravel (die vorig seizoen samen met Jeunechamps in de staf van Standard zat), maakte de Fransman snel progressie.





Als een van de beste spelers van het seizoen vond hij na het faillissement van de Hurlus snel een nieuwe club met STVV. Ook bij de Kanaries – een club die Marc Wilmots nauw aan het hart ligt – maakte hij indruk, eerst onder Bernd Hollerbach en later onder Thorsten Fink. Zijn fysieke vermogen en loopvolume op de flank kwamen uitstekend tot hun recht in een rol als wingback, binnen systemen als 3-5-2 of 3-4-3.

Systemen die bij de Rouches nog altijd goed aanslaan sinds Ivan Leko er anderhalf jaar lang de principes van heeft ingeprent. In de eerste seizoenshelft week de groep daar wat van af, maar Vincent Euvrard bevestigde publiekelijk dat een groot deel van de kern nog steeds geknipt is voor zulke spelpatronen. Hij voegde intussen ook daad bij woord door in de laatste twee wedstrijden van 2025 over te schakelen naar een 3-4-1-2.

Kan de komst van Eric Bocat Standard helpen om op langere termijn opnieuw naar een systeem met drie verdedigers te evolueren? Zijn profiel zou de ploeg toelaten om via de linkerflank met meer gemak en snelheid te overlopen. Argumenten zijn er genoeg… maar Standard zal er ook moeten vinden om Stoke City te overtuigen.

In Yorkshire krijgt de voormalige STVV-speler minder speelminuten dan gehoopt. Nochtans kende hij een sterk eerste seizoen als basisspeler. Afgelopen zomer slaagden de Potters er echter in Aaron Cresswell (drievoudig Engels international) weg te halen bij West Ham. De man met 369 wedstrijden voor de Hammers veroverde meteen een basisplaats. Dit seizoen startte Bocat daardoor slechts zes Championship-wedstrijden.

Maar blessures maken de situatie een stuk complexer dan zes maanden geleden, toen vooral de tijd tegen Standard speelde. Op 26 december raakte Cresswell geblesseerd tegen Preston en miste hij de drie daaropvolgende wedstrijden. Dat is extra vervelend, aangezien Bocat zelf ook al sinds 20 december aan de kant staat. Centrale verdediger Ben Gibbson werd daardoor naar de linkerflank doorgeschoven… maar ook hij raakte intussen geblesseerd.

Volgens het lokale medium StokeLive zouden alle drie de spelers in de loop van deze maand weer fit kunnen raken. Die onzekerheid maakt het echter moeilijk om duidelijkheid te krijgen in het dossier. De afloop lijkt sterk af te hangen van hun herstel. In afwachting daarvan zal Standard meteen scherp moeten zijn bij de herneming om de felbegeerde zesde plaats te behouden, met Antwerp, Genk en KAA Gent in de achtervolging. Boli Bolingoli, die een vrij gelijkaardig profiel heeft, zou zo zijn kans kunnen grijpen.