"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

Na periodes als hoofdcoach bij Standard, Zulte Waregem en Seraing, sluit Mbaye Leye (43) zich aan bij AA Gent als assistent van Rik De Mil.

Een definitief afscheid van het hoofdtrainerschap is het niet, maar Leye geeft duidelijk aan dat hij met respect de rol van rechterhand opneemt. “De Mil heeft de ballen zich te laten challengen door een ex-hoofdtrainer. Respect", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Toen bleek dat De Mil geen eigen assistenten van Charleroi mocht meenemen en Nicolas Still vervangen moest worden, nam de zaakwaarnemer van Leye contact op met Gent. “Om te laten weten dat ik ervoor openstond om assistent te worden", vertelt Leye.

Mbaye Leye wil gerust zes jaar assistent blijven bij Gent

Tot eind vorig seizoen was Leye hoofdtrainer bij Seraing, waar hij met zijn staf het behoud verzekerde. “In Seraing werkte ik met jongens met amateurcontracten en deed ik veel meer dan een hoofdtrainer strikt genomen doet. Ik zag daar geen vervolg mogelijk en wilde terug naar het hoogste niveau, naar een stabiele club met een duidelijke structuur. Daarom wilde ik naar Gent komen.”

Leye begon vroeg aan zijn hoofdtrainerscarrière, maar twijfels waren er. “Was ik te vroeg? Nee. Michel Preud’homme zag kwaliteiten in mij om hem bij Standard op te volgen. Werken bij een club in financiële problemen is altijd moeilijk, maar ik heb geen spijt van hoe mijn carrière is verlopen. Het heeft me gemaakt tot de mens die ik nu ben.”



Over de stap van hoofdtrainer naar assistent zegt hij: “Dit is geen einde van mijn carrière als hoofdcoach en ook geen stap achteruit. Het is een carrièrekeuze. Voor mij is het geen race om ergens als eerste te arriveren; ik werk met een visie op lange termijn. Word ik op mijn zestigste weer hoofdtrainer, prima. Ben ik hier nog zes jaar assistent, ook goed."