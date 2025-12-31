Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute
Foto: © photonews
Michael Verschueren blikte in een gesprek met Het Laatste Nieuws terug op zijn relatie met Marc Coucke en Wouter Vandenhaute. Daarbij ging hij in op de keuzes die in het verleden binnen Anderlecht zijn gemaakt.

Relatie met Coucke en de keuze voor Vandenhaute

Volgens Verschueren is zijn band met Coucke nooit verbroken. Hij vertelde dat zij nooit ruzie gemaakt hebben. Daarmee gaf hij aan dat eerdere spanningen niet persoonlijk waren. De beslissing van Coucke om Vandenhaute een centrale rol te geven, zorgde wel voor teleurstelling.

Hij stelde dat hij niet happy was. “Maar de keuze van Marc Coucke voor Wouter Vandenhaute was er geen tégen Michael Verschueren”, klinkt het. De beslissing kaderde volgens hem in een bredere visie voor de club.

Moeizame samenwerking met Vandenhaute

Verschueren gaf aan dat de samenwerking met Vandenhaute nooit echt tot stand kwam. Hij vertelde dat het om de een of andere reden nooit geklikt heeft tussen Vandenhaute en hem. Ondanks dat bleef het contact volgens hem steeds respectvol.

Toen duidelijk werd dat Vandenhaute voorzitter zou worden, besefte hij dat zijn eigen positie moeilijk zou worden. Dat moment vormde een kantelpunt in zijn traject binnen de club.

Impact van zijn vertrek

Het vertrek kwam voor hem onverwacht. Hij vertelde dat hij de eerste dag kwaad was. “Je bereidt een mercato voor en plots moet je vertrekken.” Hij gaf aan dat zijn omgeving hem hielp om de situatie te plaatsen. Hij stelde dat hij toen niet over alle kennis beschikte om de club in de goede richting te duwen. In zijn huidige rol voelt hij zich beter uitgerust.

Rol in het conflict tussen Coucke en Vandenhaute

Verschueren benadrukte dat hij geen bepalende rol speelde in de spanningen tussen beide bestuurders. Hij vertelde dat “de beslissing van Wouter Vandenhaute om te stoppen als voorzitter niks te maken had met de steun van Michael Verschueren aan Marc Coucke.”

2 reacties
